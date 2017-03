Sigmaringen Katja Ungern-Sternberg: "Wanderungen sind absolut im Trend"

Die Fachbereichsleiterin für Stadtmarketing und Tourismus legt im Ausschuss des Sigmaringer Gemeinderats ihren Jahresbericht vor. Das Promenadenfest bleibt als Veranstaltung offen.

Sigmaringen – Die Kreisstadt wird ihr Hauptaugenmerk weiterhin auf Tourismusförderung legen. Zielgruppen sind Aktivurlauber, Kultur- und Städtetouristen sowie Familien. Das gab die Leiterin des Fachbereichs Stadtmarketing und Tourismus, Katja Ungern-Sternberg, in der Sitzung des Kultur-, Sport-, Sozial-, Umwelt- und Verkehrsausschusses bekannt. Ziel sei es, die Attraktivität der Stadt zu steigern. Rückblickend stellte sie in ihren Jahresbericht fest: „Das Jahr 2016 war ein erfolgreiches Jahr“. Neben den bewährten Veranstaltungen wie Stadtfest, Comedyfestival. „Baden-Württemberg spielt“, „Open Air“ und „SWR1 lacht“ wurde mit „Sigmaringen liest“ ein neues Veranstaltungsformat geschaffen, „welches die bislang wenig aktiv bearbeitete Zielgruppe der Kulturinteressenten anspricht“, so Katja Ungern-Sternberg. Offen dagegen ist noch, ob es in diesem Jahr ein Promenadenfest oder ein Zeltfestival geben wird. In Planung ist ein Weihnachtsmarkt.

Nicht glücklich zeigte sich die Fachbereichsleiterin über den Rückgang der Übernachtungszahlen im vergangenen Jahr. „3784 Übernachtungen weniger als im Jahr zuvor stimmen nicht fröhlich“, sagt Ungern-Sternberg. Den deutlichsten Rückgang hatte mit rund 4400 Übernachtungen weniger die Jugendherberge. Eine Nachfrage bei der Geschäftsführung des Jugendherbergswerks Baden-Württemberg habe ergeben, dass die Zusammenarbeit mit einer Gruppe aus der beruflichen Bildung im Jahr 2016 nicht verlängert worden sei. Ungern-Sternberg: „Mit 83 299 Übernachtungen ist die Zahl im vergangenen Jahr dennoch stabil geblieben mit einer leichten Steigerung zu 2015, sieht man von der Jugendherberge ab, die sich nicht auf den Tourismus im eigentlichen Sinne bezieht“.

Vor allem die fast jährliche Steigerung der Aufenthaltsdauer bestätige, dass die Attraktivität der Stadt durch das Schaffen von zusätzlichen Angeboten gesteigert werden konnte.

Eine positive Entwicklung nehmen laut Katja Ungern-Sternberg die Besucherzahlen in der Tourist-Info. „Der persönliche Kontakt und konkrete Empfehlungen für die Gäste sind wichtig. Das zeigen die täglichen Erfahrungen“. Auch die öffentlichen Stadtführungen und Wanderführungen verlaufen positiv. Die Zahl der öffentlichen Stadtführungen sind von acht auf 15 Termine erhöht worden. „Wandern ist bei Jung und Alt im Trend“, so die Fachbereichsleiterin weiter. Das zeige die zunehmende Zahl der öffentlichen Wanderführungen. „Darauf sind wir stolz“, sagt die Fachbereichsleiterin. Großen Anklang haben dabei die kulinarischen Wanderungen gefunden. Die Arbeit in Gremien und Arbeitskreisen diverser Verbände sei für Sigmaringen unverlässlich, kommt die Tourismus-Expertin zum Schluss. Auch die Teilnahme an verschiedenen Messen sei für den Bekanntheitsgrad Sigmaringen als Tourismus-Region unerlässlich.

Auch in diesem Jahr wird es wieder zahlreiche Veranstaltungen geben. Die Stadt wird für Tätigkeiten in 2017 rund 277 000 Euro in die Hand nehmen. Und zwar für Radprojekte (das Ergebnis der Machbarkeitsstudie zum Thema Mountainbike-Trails steht noch aus), Premiumwanderwege, Messen und so bewährte Veranstaltungen wie „SWR1 lacht“ und „Sigmaringen liest“. Eine finanzielle Unterstützung erhalten auch das Promenadenfest und das Zeltfestival, auch wenn derzeit die Durchführung noch nicht final geklärt sei, sagte die Fachbereichsleiterin. Bereits ausverkauft sei hingegen das jährliche Comedyfestival am 7. Mai. Ebenso habe die Brauerei Zoller-Hof für das Zündapp-Jubiläum an Himmelfahrt (25. bis 28. Mai) zahlreiche Anmeldungen vorliegen. Das Stadtfest werde in gewohnter Form ebenfalls vom Fachbereich organisiert und veranstaltet. Auch werde derzeit an der Durchführung eines Weihnachtsmarktes gearbeitet.