Sigmaringen Kämpferische Maireden der Gewerkschafter

Sigmaringer Kreis-DGB hält vor zahlreichen Gästen die Maifeier im Bügersaal des Laizer Rathauses ab. Gewerkschaftssekretär Jupp Bechtel von der IG Metall kritisiert den Sozialabbau und agiert resolut gegen Rechtspopulisten.

Sigmaringen-Laiz – Der Deutsche Gewerkschaftbund (DGB) hat mit seinem Sigmaringer Kreisverband sich am Vorabend des 1. Mai in kämpferischen Festreden auf den Tag der Arbeit eingestimmt. Im Bürgersaal des Laizer Rathauses berührte Jupp Bechtel, der aus Stuttgart angereister Gewerkschaftssekretär der IG Metall, in einer klar fundierten Rede sämtliche relevante Themen, die das Arbeitsleben betreffen.

"Wir sind viele. Wir sind eins!" – so lautet das Motto der Gewerkschaften zum Maifeiertag. Es ist ein Zitat von George Orwell und wird gewissermaßen als Kampfansage der Arbeiterschaft an die Feinde der Demokratie begriffen. "Ihr werdet uns nicht spalten – nicht mit eurer Deutschtümelei, nicht mit euren Hasstiraden auf Flüchtlinge und den Islam. Nicht mit eurem Schüren von Rasissmus, Angst und Gewalt gegen alle, die anders sind", rief Bechtel aus. Dabei zielte er auf Rechtspopulisten vom Schlage der AfD ab und deren Spitzenkandidatin Alice Weidel ab, die hier um die Ecke am Bodensee wohnt und die in Köln ins Mikrofon gebrüllt hätte: "Es muss Schluss sein mit der political correctness". Bechtel fragte ironisch, ob im politischen Diskurs nur noch Lügen, alternative Fakten, Hass und Gepöbel gelten sollten?

Die Gewerkschaft fühlt sich der Gerechtigkeit und Solidarität verpflichtet. Demzufolge hält Jupp Bechtel die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt für beklagenswert. Für fünf Millionen Beschäftigte sei der Minijob die einzige Erwerbsquelle. In der ambulanten Pflege schaffen 20 Prozent für einen Mini-Lohn. "Das ist prekäre Arbeit pur! Vor allem auf dem Rücken der Frauen, die zu 60 Prozent diese Minijobs haben", zürnte der Gewerkschafter.

Ziemlich im Argen liegt für Jupp Bechtel, dass große Vermögen und Besitztümer nicht ausreichend erfasst und völlig unzureichend besteuert würden. Dass die Politik immer wieder dem Lobbyismus der Vermögenden erliege, hätte zur Folge, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer würde. Bechtel forderte eine gerechte Steuerpolitik, bei der die "starken Schultern mehr zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen" müssten.

Der Redner prangerte die tagtägliche Tarifflucht der Arbeitgeber an, die Tarifbindung sei auf 49 Prozent abgesackt, 1998 waren es noch 63 Prozent. "Nichttarifgebundenen Betrieben müsste es schwerer gemacht werden, mit Dumpinglöhnen Schmutzkonkurrenz zu betreiben", sagte Bechtel. Er forderte einen energischen Kurswechsel in der Rentenpolitik. "Die Rente im Alter muss für ein Leben in Würde reichen". Es hilft aus seiner Sicht nur zügiges Gegensteuern, das den automatischen Sinkflug beim Rentenniveau zu stoppen vermag. Benötigt würde zudem dringend wieder bezahlbarer Wohnraum in den Städten: "Was wir brauchen, sind jährlich 450 000 Sozialwohnungen. Das stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt!"

Auch der DGB-Kreisvorsitzende Rudolf Christian zog bei seiner Begrüßungsrede das Rekordtief bei den Arbeitslosenzahlen in Zweifel, was von der CDU beim Starkbierfest so gefeiert wurde. Denn hinter hinter dieser Vollbeschäftigung verberge sich prekäre Beschäftigung, nicht tätigkeitsadäquate Bezahlung, bei der die Alterarmut später vorprogrammiert sei.

Grußworte sprachen der Laizer Ortsvorsteher Wolfgang Querner und Benjamin Andelfinger, Ravensburger Gewerkschaftssekretär von Verdi. Er gab Einblicke in eine geradezu fatale Entwicklung im Gesundheitswesen, die nicht nur das Personal im Krankenhaus zermürbe. Zwischen den mit Beifall bedachten Reden sang "Schorsch" Sattler an der Klampfe, der nicht nur Stücke von Hannes Wader, Marius Müller-Westernhagen oder Bob Dylan zum Besten gab, sondern auch den Ausklang mit der Arbeiterhymne "Brüder zur Sonne, zur Freiheit" anstimmte.