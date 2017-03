Sigmaringen Kabarett mit Dietlinde Ellsässer im Alten Schlachthof

Die durch das Theater Lindenhof bekannte Dietlinde Ellsässer stellt am Dienstag, 4. April, auf Einladung des Kreis-DGB ihr heiteres Programm "Ledig in Schwaben" vor. Als Nachhall zum Internationalen Frauentag.

Der Sigmaringer Kreisverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) ist dafür bekannt, dass er sich den Zeitpunkt für Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag, wie dieses Mal im März, nicht vorschreiben lässt. Dafür ist das Programm der Frauenbeauftragten Susanne Fuchs stets extravagant, amüsant und sehr unterhaltsam. So ist am Dienstag, 4. April, um 19 Uhr im Alten Schlachthof eine durch das Theater Lindenhof bekannte Kabarettistin zu Gast: Dietlinde Ellsässer.



Ihr aktuelles Programm trägt das Motto "Ledig in Schwaben". Es erzählt von einer Ledigen, sie ist eine "Oizächte", eine "Langzeitbeziehungslose" und Alleinstehende, auch wenn sie sitzt. Ihr einsames Herz möchte kein erstklassiges Schnäppchen sein, nicht jeder Deckel passe auf jeden Topf. Romantisch, weiblich und keck will die humorige Frau dieser Sache auf den Grund gehen.