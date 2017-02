Sigmaringen Junge Landwirte punkten beim Kreisentscheid

Beim Berufswettbewerb der Deutschen Landjugend lösen angehende Landwirte und Hauswirtschafterinnen knifflige Aufgaben in Theorie und Praxis.

Sigmaringen – Bei den Berufswünschen Jugendlicher stehen kaufmännische Berufe hoch im Kurs. Auch Technik ist beliebt. Der Stellenwert von Land- und Hauswirtschaft ist bei weitem nicht so hoch. Trotzdem begeistern sich junge Leute für eben diese Berufe. Alle zwei Jahre können sie sich freiwillig beim Berufswettbewerb der Deutschen Landjugend messen. Der Kreisentscheid dazu fand am Dienstag mit über 60 Teilnehmern in Sigmaringen statt, die im Grünen Zentrum und in der Bertha-Benz-Schule ihr praktisches und theoretisches Wissen unter Beweis stellten.

Christian Roth, neuer Leiter der Bertha-Benz-Schule, fand des schön, dass so viele junge Leute dabei waren. "Das ist auch gut für das Berufsbild des Landwirtes und die Selbstbestätigung", stellte er fest. Hubert Hopp aus Meßkirch, stellvertretender Kreisobmann des Bauernverbandes Biberach-Sigmaringen, erinnerte an die Wettbewerbe früherer Jahre. "Damals musste man wissen, wann das Gras geschnitten wird und wann gedüngt werden muss", erinnerte sich der Landwirt. Im Praxisbereich musste man damals eine Sense dengeln können, damit sie das Gras auch ordentlich schneidet. Und heute? Es geht um Präsentationen mit Powerpoint und die Lösung technischer Probleme an landwirtschaftlichen Geräten und auch den Umgang mit Werkzeug.

"Grüne Berufe sind voller Leben, Wachstum Stärke und Leidenschaft", lautete das Motto des diesjährigen Wettbewerbs, der bundesweit von der Deutschen Landjugend, den Bauernverbänden und den Landfrauen abgehalten wird. "Diese Veranstaltung stellt flächendeckend die Kompetenz und Vielfalt der teilnehmenden Berufe in der Öffentlichkeit dar", machte Klaus Burger deutlich. Der CDU-Landtagsabgeordnete ist auch Geschäftsstellenleiter des Bauernverbandes in Sigmaringen und überzeugt, dass die landwirtschaftlichen Berufe durchaus Zukunft haben. "Die jungen Leute sind unheimlich motiviert und mit Begeisterung bei der Sache", stellte er mit Genugtuung fest.

So wie Katharina Stier aus Kreenheinstetten und Marina Marquardt aus Tuningen, beides Absolventen der Technikerschule. "Landwirtin? Na klar!" antworten sie auf die Frage, ob dieser Beruf denn wirklich was für sie sei, während sie fachmännisch das unter die Lupe nehmen, was da bei einem großen Traktor unter der Haube ist. Die Prüfer hatten Fehler eingebaut, die man, in diesem Fall natürlich frau, finden musste.

In der Lehrküche des Grünen Zentrums waren derweil die Hauswirtschafterinen am Werk. Sie mussten Dips und Brotaufstriche herstellen. Natalie Hummernick aus Überlingen lernt Hauswirtschafterin in der Heimschule Kloster Wald. Und sie findet diesen Beruf "echt super". Ausbildungsberaterin Elisa Fisel verfolgte derweil das Geschehen in der Bertha-Benz-Schule. Dort musste der eigene Betriebe präsentiert, aber auch Futtermittel, Saatgut und Werkstoffe bestimmt werden. Zudem musste aus einer Mutter und einer Schraube ein Flaschenöffner angefertigt werden.

Bei der Siegerehrung lobten sowohl Hungert Hopp als auch der Erste Landesbeamte Rolf Vögtle die Wettbewerbsteilnehmer. "Sie müssen Multitalente sein", stellte er fest und hob das vielseitige Berufsbild hervor. Dass man im Landratsamt "unsere Bauern mag", das kam natürlich besonders gut an. Neben Urkunden und Geldpreisen gab es auch viele Sachpreise zu gewinnen, die von Sponsoren aus der Region zur Verfügung gestellt wurden.

Infokasten

Hauswirtschaft

Bildergalerie im Internet:

1.Sabrina Schramm (Friedrichshafen), 2. Franziska Kopold (Ravensburg), 3. Franziska Walk (Markdorf), 4. Lisa Buschkamp (Tuttlingen), 5. Alexandra Schneider (Fronreute).

Leistungsgruppe I

1. Christian Erhardt (Langenau), 2. Julia Jäger (Leibertingen), 3. Sandra Späh (Benzingen), 4. Felician Schäfer, (Ratshausen), 5. Benedikt Kern (Reutlingen), 6. Jakob Schempp (Pfullend.-Großstadelhofen), 7. Lisa Rehm (Herdwangen-Schönach), 8. Alexandra Seidl (Pfullend.-Brunnhausen).

Leistungsgruppe II – Teams

1. Vanessa Schwellinger (Pfullendorf-Langgassen) und Felix Lohberger (Engen), 2. Yannick Leibbach (Steißlingen-Wiechs) und Berthold Reck (Binzwangen), 3. Katharina Stier (Leibertingen-Kreenheinstetten) und Marina Marquardt (Tuningen).