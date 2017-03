Sigmaringen Junge Grüne rückt in den Kreisvorstand nach

Sigmaringer Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen wählen die Gymnasiastin Inici Unsanmaz als Beisitzerin. Engagierte Diskussionen über die Trassenführung zur B 311 und zur Abschiebepraxis von Flüchtlingen nach Afghanistan.

Eine breite Palette an Themen hat der Sigmaringer Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen bei seiner Sitzung im Gasthauf Traube in der Kreisstadt am Montagabend abgehandelt. Für die in den Kreisvorstand nach Stuttgart gewechselte Sarah Binder ist die Gymnasiastin Inci Usanmaz aus Gammertingen als Beisitzerin einhellig gewählt worden. Damit ist der Vorstand wieder komplett, die nächsten Wahlen des Präsidiums finden erst in 19 Monaten statt. Für die Bundesdelegiertenkonferenz in Berlin (16. bis 18. Juni) wurde Gerold Schellinger und als Ersatzdelegierte Inci Usanmaz nominiert.

Als erfreulich wertete Klaus Harter, der neue Kreisvorsitzende der Grünen, die Antwort des Regierungspräsidiums, dass bei der Bundesstraße 311 die Trassenführung noch nicht festgeschrieben ist. Bekanntlich favorisieren die Grünen die Südtrasse. Diese soll nun im Rahmen der Alternativprüfung noch einmal in die Abwägung einbezogen werden, teilte ihnen Ulrich Kunze, Leiter des für die Straßenplanungen zuständigen Referats, mit. Wolfgang Ruff, Kreisschatzmeister der Grünen, bezeichnete die Diskussionen als "völlig überflüssig". Seiner Meinung nach gehöre der Güterverkehr prinzipiell auf die Schiene, sagte er unter Beifall.

Intensiv diskutiert wurde über die Abschiebung von Asylbewerbern aus Afghanistan. Hierzu hatte es ein Treffen mit den Kreisverbänden gegeben, über das Klaus Harter berichtete. Man müsse der Grünen-Fraktionsspitze im Landtag zugute halten, dass sie die Verantwortung dafür auf die eigene Kappe nehme, sagte Harter. Bei der Abschiebepraxis würde sich die Landesregierung rechtskonform verhalten. Und für die Beurteilung der Sicherheitslage am Kundus sei schließlich das Außenministerium zuständig. "Gleichwohl müssen wir die CDU zwingen, dass sie eine Einzelfallprüfung vornimmt", betonte Harter, der in Stuttgart in dieser Angelegenheit ein heftiges Ringen zwischen den Grünen und der CDU konstatierte. "Als Grüne stehen wir für Integration, Mut, Vielfalt und Aufbruch", sagte der Vorsitzende unter dem Applaus der Mitglieder. Gerhard Stumpp, der als Grüner dem Sigmaringer Stadtrat angehört, geht es bei Afghanistan auch um "Zuverlässigkeit und Anstand" gegenüber den Flüchtlingen: "Wenn wir die, die mit uns kooperiert haben, zurückschicken, ist das schäbig!"

