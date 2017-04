Sigmaringen Jugendliche prügeln sich in Sigmaringen auf dem Skaterplatz

Jugendliche prügeln sich in Sigmaringen auf dem Skaterplatz

Bei einer Schlägerei auf dem Skaterplatz in der Kreisstadt wurde ein 16-Jähriger verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Gegenüber dem Skaterplatz kam es am Donauufer es am Dienstagabend zu einer Schlägerei unter mehreren Jugendlichen, bei der zumindest ein 17-Jähriger einen 16-Jährigen leicht verletzte, informiert die Polizei. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu verständigen. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern noch an.