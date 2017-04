Sigmaringen Ja zum Integrationskonzept der Beauftragten Claudia Lamprecht

In der Gemeinderatssitzung in Sigmaringen steht das angedachte „Fest der Kulturen“ im Mittelpunkt heißer Diskussionen. Die Räte debattieren über den geeigneten Zeitpunkt einer solchen Veranstaltung. Nach dem Willen einiger Räte und der Verwaltung soll das Fest der Begegnung noch in diesem Jahr stattfinden.

Sigmaringen – Eine heftige Diskussion gab es in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch um das Integrationskonzept der Stadt Sigmaringen. In einer 16 Seiten umfassenden Präsentation stellte die neue Integrationsbeauftragte, Claudia Lamprecht – sie ist seit 1. Oktober 2016 im Integrationsbüro der Stadt tätig – das Konzept vor. So soll erstmals im Oktober 2017 unter dem Motto „Ein Fest der Kulturen – Vielfalt verbindet“ ein Tag der Begegnung stattfinden. Dazu gab es Kontroversen. Grundsätzlich waren alle Räte für das Fest, da es ein wichtiger Bestandteil der Integration darstellt. Strittig einzig und allein war der Zeitpunkt: Soll die Veranstaltung in diesem Jahr oder erst 2018 stattfinden? Bemängelt wurde das nicht vorhandene Konzept, hinterfragt wurde, ob so ein Fest in der Kürze möglich ist. Andere hielten dagegen und plädierten dafür, es im Herbst zu versuchen.

Den Stein ins Rollen in der Diskussion um das Fest der Kulturen brachte ein Antrag von Stadtrat der Freien Wähler, Jürgen Henzler. Er beantragte, über die Veranstaltung separat abzustimmen. Er bezweifelte, dass so ein Fest in der Kürze der Zeit möglich ist. Unterstützung hielt er von seinem Ratskollegen Matthias Dannegger (Freie Wähler), der ein Konzept vermisste. Auch Stadtrat Elmar Belthle (CDU) stellte die Frage der Machbarkeit. Alexandra Hellstern-Missel (CDU) wollte wissen, ob die Integrationsbeauftrage das allein stemmen könne. „Alleine sicherlich nicht, das setzt das Einverständnis des Gemeinderates voraus“, bekam sie zur Antwort. Finanziell dürfte das kein Problem sein, da nach dem ausfallenden Promenadenfest auf die Stadt keine zusätzlichen Ausgaben zukommen, bemerkte Bürgermeister Thomas Schärer.

Weiter gab er zu verstehen, dass das Fest der Kulturen ein Vorschlag der Verwaltung und damit nicht an die Einzelhändler des HGV gekoppelt sei, der damit einen verkaufsoffenen Sonntag verbinden wolle. Andererseits: Falle das Fest ins Wasser, habe der HGV für den im Oktober geplanten verkaufsoffenen Sonntag keinen zusätzlichen Anlass, der für diese Veranstaltung notwendig sei. Schärer: „Das würde ich sehr bedauern!“

Mit 17 Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und drei Enthaltungen wurde dem Antrag von Stadtrat Jürgen Henzler zugestimmt, das Fest der Kulturen separat zu behandeln. Damit ging die Diskussion praktisch wieder von vorne los. „Ich denke, wir sollten das nicht verschieben, auch wenn es nicht perfekt ist“, machte sich Martin Bösch (Grüne) dafür stark. In die gleiche Kerbe schlug Stadtrat Wolfgang Stumpp (Grüne): „Wir sollten so ein wichtiges Element nicht verschieben“. Stadträtin Ulrike Tyrs (SPD) fand den Zeitpunkt im Herbst richtig, das Fest sei ein wichtiges Signal nach außen. „Ich hätte mich über ein Konzept gefreut, dann hätten wir etwas Greifbares“, gab Stadtrat Uwe Knoll (CDU) zu bedenken. Auch wollte er wissen, ob der HGV hinter dem Konzept steht. Stadtrat Elmar Belthle (CDU) fasste zusammen: „Niemand ist gegen das Fest, aber wir müssen es stemmen können. Wenn die Begegnung im Vordergrund steht, dann ja“.

Schließlich einigte sich der Rat auf einen Vorschlag von Bürgermeister Thomas Schärer, die Verwaltung zu beauftragen, ein Grobkonzept für das Fest 2017 zu erarbeiten, das bis Juni dem Kulturausschuss vorliegen soll. Danach soll im Rat darüber entschieden werden. Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Gebilligt wurde auch das Integrationskonzept. Darüber hinaus soll die Integrationsbeauftragte dem Gemeinderat jährlich über den Umsetzungsstand berichten.

Integrationskonzept

Es beinhaltet neben dem Prozess des Zusammenwachsens so wichtige Aufgaben der Integrationsbeauftragten, wie das Vorantreiben der interkulturellen Öffnung oder Aufbau und Pflege eines Netzwerks Integration. Enthalten sind darin sofortige, mittelfristige und langfristige Maßnahmen, so die Etablierung eines „Festes der Kulturen“ und weiterer Veranstaltungen und Aktivitäten inklusive einer Freizeitgestaltung. Weitere Ziele sind die Hilfe bei der Jobsuche und Wohnungssuche und das sich Einbringen im Ehrenamt. (loe)