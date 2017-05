Sigmaringen Internetnetz wird künftig von Netcom BW betrieben

Vertragsunterzeichnung mit der Breitbandgesellschaft im Rathaus der Kreisstadt Sigmaringen

Sigmaringen – Ende März hat die NetCom BW den Zuschlag für den Netzbetrieb der Breitbandgesellschaft Landkreis Sigmaringen (BLS) erhalten. Im Rathaus der Kreisstadt wurde jetzt der Vertrag offiziell von den Geschäftsführern unterzeichnet. „Wir sind froh, weiterhin einen leistungsstarken Partner an der Hand zu haben und damit weiter zügig bei der Erschließung der Gemeinden voranzukommen“, sagte der BLS-Aufsichtsratsvorsitzende und Bürgermeister von Meßkirch, Arne Zwick. Die Laufzeit des Vertrags beträgt 15 Jahre mit einer Option für weitere fünf Jahre. Geplant ist es die 37 Gemeinden der BLS und damit 179 240 Einwohner aus den Landkreisen Sigmaringen, Reutlingen, Biberach, Konstanz und Tuttlingen in verschiedenen Ausbaustufen zu erschließen.

Die BLS stellt hierbei die Netzinfrastruktur in den einzelnen Ortschaften zur Verfügung und die NetCom BW realisiert dann die aktive Technik für den Betrieb der Netze. Die erste Ausbaustufe umfasst elf Gemeinden mit den geplanten Netzinbetriebnahmen bis Ende erstes Halbjahr 2018. In acht Gemeinden ist das Breitbandnetz bereits von der BLS realisiert. Der Teilort Hochberg der Gemeinde Bingen, sowie Veringenstadt, Hettingen und Gammertingen werden dieses Jahr noch von der NetCom BW in Betrieb genommen. Für die Ortsteile der Gemeinde Pfullendorf-Mottschieß, Schwäblishausen, Zell und Otterswang wird die Inbetriebnahme des Netzes bis Ende 2017 angestrebt. Damit werden 21 Gemeinden des Landkreises Sigmaringen künftig von der NetCom BW betrieben. Vier Gemeinden im Landkreis Sigmaringen, Bad Saulgau, Krauchenwies, Sigmaringendorf und Scheer haben eine andere Strategie gewählt.

„Für Gespräche mit diesen Gemeinden sind wir jederzeit offen“, sagt Arne Zwick, Aufsichtsratsvorsitzender der seit 2010 gegründeten BLS-Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen. Er ist überzeugt, dass das schnelle Internet zu einem wichtigen Standortfaktor für die Kommunen wird. Die Netzlänge der Breitbandgesellschaft angeschlossenen Gemeinden beträgt 215 Kilometer. Im Bau sind 145 Kilometer, in der Planung 151 Kilometer. Zehn Millionen Euro sind bereits verbaut. Zwick: „Der Löwenanteil liegt noch vor uns“.

Wie Bernhard Palm, Geschäftsführer des Netzbetreibers NetCom BW ausführte, steht das Internet nach der Fertigstellung der ersten Ausbaustufe mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit in rund 4000 Haushalten zur Verfügung. Die Planung der weiteren Ausbaustufen erfolgt Anfang nächsten Jahres. Wie bei der Herstellung eines Gasanschlusses werden die Kunden eine Pauschale für einen Glasfaseranschluss bezahlen müssen, „Wir müssen das noch genau kalkulieren, wie hoch der Betrag X liegt“, so Zwick. Die strategische Zielsetzung lautet: Bis 2030 sollen alle Haushalte Glasfaser bekommen. Aktuell sind rund 1500 Gebäude im Landkreis mit Glasfaser verlegt, was einem Anteil von 5,4 Prozent entspricht.