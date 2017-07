Sigmaringen Internationaler Donautag: Sigmaringens Kläranlage aktiv für eine saubere Donau

Sigmaringens Kläranlage ist ein Beispiel für den umweltbewussten Umgang mit der Ressource Wasser, um den es beim internationalen Donautag geht. Mit Ministerialdirektor Helmfried Meinel und Regierungsvizepräsident Utz Remlinger machte sich hoher Besuch ein Bild von der Funktionsweise. Dabei ging es auch um internationale Zusammenarbeit.

Unter dem Motto „Werde aktiv für eine saubere Donau“ hat die internationale Kommission zum Schutz der Donau (IKSD) zum internationalen Donautag eingeladen. Der Landesbetrieb Gewässer des Regierungspräsidiums Tübingen nahm das zum Anlass, der Kläranlage in Sigmaringen einen Besuch abzustatten. Ministerialdirektor Helmfried Meinel vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und Regierungsvizepräsident Utz Remlinger vom Regierungspräsidium Tübingen machten sich dabei ein Bild von der Funktionsweise.

Bürgermeister Thomas Schärer begrüßte die Gäste an der Kläranlage, unter ihnen auch die Grünen-Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden sowie der Erste Landesbeamte Rolf Vögtle vom Landratsamt Sigmaringen. Was die Wasserqualität anbelange, habe die Stadt in den vergangenen Jahren viel erreicht. Schärer erinnerte dabei an den Bau zweier Regenüberlaufbecken mit einem Gesamtvolumen von 6,4 Millionen Euro. Man werde auch in Zukunft alles daran setzen, die Anlagen auf den neuesten Stand zu bringen. Schärer: „Heute können wir sagen, dass wir eine gut funktionierende Anlage haben, auch wenn wir dabei an die Grenzen stoßen werden“.

Da die Donau durch verschiedene Länder fließe, sei es wichtig, dass die Anrainerstaaten auch weiterhin über Grenzen hinweg zusammenarbeiten, sagte Ministerialdirektor Helmfried Meinel. „Nur so können wir einen wirksamen Schutz der Donau erreichen“. Die IKSD setze sich daher für einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser ein und fördere sowie koordiniere die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Dies umfasse sowohl den Schutz als auch die nachhaltige Nutzung der Gewässer und der dazugehörigen Lebensräume.

„Wir brauchen solche Einrichtungen wie die Kläranlage Sigmaringen, die für Wasserqualität in der Donau sorgt“, sagte Regierungsvizepräsident Utz Remlinger. Allerdings werde auch deutlich, dass die technische Entwicklung weiter gehe. Sein Dank galt der Stadt Sigmaringen, die so umweltbewusst voranschreitet.