Sigmaringen Initiative will die Stadt Sigmaringen begrünen

Vielfältige Aktionen sind unter dem Motto "Sigmaringen erleben" ab Ende März geplant. In der Arbeitsgemeinschaft machen zahlreiche Institutionen und Personen mit.

Sigmaringen – Mit dem Verschenken von Blumenkugeln oder Flowerballs plent eine Arbeitsgemeinschaft, die Innenstadt zu begrünen, was möglichst auch Auswirkungen auf die Ortsteile haben sollte. Die Aktion steht unter dem Motto „Sigmaringen erleben“ und soll mit verschiedensten Events von Ende März bis zum Herbst gehen. Die dies mitteilende Arbeitsgemeinschaft ist aus einer Idee der Initiative Sympathisches Sigmaringen hervorgegangen. Mit von der Partie ist der HGV – die Stadtinitiative Sigmaringen, die Stadt, Sigmaringer Marktleute, aber auch Sigmaringer Floristen, Imker, die Rosenfreunde und die Sigmaringer Ortsgruppen des Nabu und BUND und die Hochschule.

Der eigentliche Begriff „Samenbomben“ war ursprünglich die heimliche Aussaat von Pflanzen als subtiles Mittel politischen Protests vorrangig in Großstädten oder auf öffentlichen Grünflächen. Mittlerweile hat sich das sogenannte "Guerilla-Gardening" zum urbanen Gärtnern oder zu urbaner Landwirtschaft weiterentwickelt und verbindet mit dem Protest den Nutzen einer Ernte oder Verschönerung trister Innenstädte durch Begrünung brachliegender Flächen. Zuerst soll eine bunte, fröhliche und lebensbejahende Innenstadt gestaltet werden. Kreativität und Verantwortung von vielen Akteuren soll ein neues Zusammengehörigkeitgefühl, Neugierde für Veränderungen und nicht zuletzt ökologisches Bewusstsein schaffen. Die Samenkugeln sollen nur der Kristallisationspunkt für gemeinsame, spontane und geplante Pflanzexperimente in der Stadt sein. Durch diese Pflanzungen soll die Stadt als sozialer, dienstleistungs-, handelsbezogener und touristischer Treffpunkt in den Mittelpunkt treten, so die Initiatoren. Begleitend zu dieser Aktion wollen sollen gastronomische Aktionen, Kinderprogramme, Comedy- oder Unterhaltungsprogramme, ökologische und floristische Aktivitäten angeboten werden. Gewünscht wird von der Arbeitsgemeinschaft eine hohe Beteiligung von Geschäftsleuten, Bürgern, Vereinen, Schulen und Kindergärten. Die schönsten Ergebnisse sollen mit Preisen prämiert werden. Über eine neue Facebook-Seite ist geplant, dass alle miteinander in Kontakt treten können.