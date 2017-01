Sigmaringen Informationsabend zur Psychosomatik

Veranstaltung im Hörsaal des Krankenhauses Sigmaringen beschäftigt sich am Dienstag, 24. Januar, mit diesem Thema.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Sigmaringen – Die psychosomatische Medizin beschäftigt sich mit den vielfältigen Zusammenhängen zwischen Seele und Körper. Im SRH-Krankenhaus Sigmaringen gibt es eine speziell auf diese Erkrankungen ausgerichtete Station. Die Pressestelle des Krankenhauses kündigt nun für Dienstag, 24. Januar, um 18 Uhr einen offenen Informationsabend im Hörsaal an. Ärzte, Psychologen und das Pflegeteam führen Therapieeinheiten durch. So werden an diesem Abend Therapieformen wie Entspannungsverfahren, Genusstraining, Achtsamkeitsübungen und Aromatherapie als auch individuelle Therapien wie das Konfrontationstraining vorgestellt. Die Pflegekräfte sind Hauptansprechpartner für die Patienten. Die Abendveranstaltung im Hörsaal ist kostenlos.