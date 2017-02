Informationen zur Landwirtschaft

Agraringenieurin Sandra Weimer referiert am Donnerstag, 9. Februar, im Grünen Zentrum in Sigmaringen-Laiz.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Kreis Sigmaringen – Der Fachbereich Landwirtschaft informiert am Donnerstag, 9. Februar, um 20 Uhr im Grünen Zentrum in Sigmaringen-Laiz über Neuerungen des einzelbetrieblichen Agrarinvestitionsförderprogramms für landwirtschaftliche. Betriebe. Wie das Landratsamt mitteilt, wird dabei auch das Programm für „kleinere Betriebe“ ohne Buchführung vorgestellt. Weiterhin referiert Sandra Weimer vom Beratungsdienst für Milchviehhaltung zum Thema „Flüssig bleiben auch in Zeiten mit niedrigen Erzeugerpreisen und steigenden Kosten (Liquidität, Stabilität)“. Sandra Weimer ist gelernte Bankkauffrau und Agraringenieurin.