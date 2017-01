Sigmaringen Hunderte Gäste kommen zu Neujahrsempfang der Stadt Sigmaringen

Bürgermeister Thomas Schärer wirbt bei seiner Ansprache für tragfähige Kompromisse. Auszeichnungen für ehrenamtliches Engagement gehen ans Asylnetz, den Spielmann- und Fanfarenzug Laiz sowie an die Sportkreisjugend.

Gut unterhalten fühlten sich einige hundert Gäste beim traditionellen Neujahrsempfang der Kreisstadt in der Stadthalle. Dabei stand die recht kurzweilige Ansprache des Bürgermeisters Thomas Schärer natürlich im Mittelpunkt.

Schwerpunktthema bleibt einmal mehr die Flüchtlingsfrage in der Stadt. Schärer begrüßte es, dass die Bevölkerung zum Umgang mit Flüchtlingen und Menschen aus fremden Kulturen ein deutliches Zeichen für ein offenes und tolerantes Sigmaringen abgegeben habe. "Pegida-nahe Gruppen, die hier demonstrieren wollten, haben gemerkt, dass sie mit ihrer einseitigen Sicht gegen Flüchtlinge nicht willkommen sind", sagte der Rathauschef unter starkem Applaus. Auch die Einwohnerversammlung habe ihm signalisiert, dass viele Bürger bereit seien, sich dieser "Herkulesaufgabe anzunehmen." Mit einem eigenen Forderungskatalog hatte der Gemeinderat bekanntlich auf die vom Land vorgelegte Konzeption zur Erstaufnahme reagiert. "Damit haben wir das Ziel erreicht, dass die Situation in Sigmaringen aufmerksam und ergebnisoffen analysiert wird", verspricht sich der Bürgermeister erfolgreich abgeschlossene Gespräche bis Februar.

In seinem Ausblick auf 2017 stellte der Rathauschef zwei bedeutende Projekte heraus. Zum einen den Innovationscampus, wo es nach dem Bewilligungsbescheid weiter vorangeht. So soll im zweiten Quartal ein Fachplanerbüro für die Modellfabrik gefunden werden. Darüber hinaus führe die Stadt einen Wettbewerb zur Errichtung der Innovationscampus-Akademie durch. Für den Herbst habe man geplant, einen ersten Baustein, das Innovations- und Technologiezentrum in Betrieb zu nehmen. Schon im Frühjahr soll der neu gestaltete Karlsplatz eröffnet werden. Kombinieren wolle er dies mit dem 25-jährigen Bestehen des Stadtbusses, den Schärer mit seinen 80 Haltestellen als "grandioses Erfolgsmodell" bezeichnete.

Auf einen tragfähigen Kompromiss in punkto Flächenverbrauch, Natur- und Lärmschutz und der Trassenführung baut Schärer, nachdem die Planung der Bundesstraße 311 in den vordringlichen Bedarf im Bundesverkehrswegeplan aufgenommen worden ist. Hierbei habe sich der Einsatz des Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß und Landrätin Stefanie Bürkle und von Peter Jany (IHK) gelohnt, meinte Schärer.

Anhand einer Bildpräsentation lieferte der Bürgermeister einmal mehr seine persönliche Rückschau auf das abgelaufene Jahr. Intensiv würdigte er die Städtepartnerschaft mit Feldkirch, ganz im Zeichen einer 20-jährigen Beziehung. Mit Stolz erwähnte Schärer die gelungene Sanierung des Sutorhauses – sie wurde mit dem Staatspreis des Landes für gute Baukultur ausgezeichnet. Zurück blickte er auf das wieder verworfene großflächige Einkaufszenttrum in der Au.

Nachdem sich der Einzelhändlerverband HGV neu konstituiert habe und die sich lose organisierte Initiative Sympathisches Sigmaringen (ISS) nicht entschieden habe, ob sie an einer Umsetzung des Innenstadt-Prozesses wieder teilnehme, soll im Februar in einer ersten Sitzung evaluiert werden, welche Maßnahmen umgesetzt werden können.

Seiner Stellvertreterin Ulrike Tyrs oblag es als Bürgermeister-Stellvertreterin allen städtischen Mitarbeitern wie dem Ersten Beigeordneten Bernt Aßfalg oder dem Stadtbaumeister Thomas Exler wie auch dem Bürgermeister für die "gute und konstruktive Arbeit" zu danken. Laut einer Studie würden die Sigmaringer zu den glücklichsten und zufriedensten Menschen zählen. Die Region sei die schönste, sofern sie gefunden werde, witzelte sie. Und die "Hohenzollernmetropole en minature" hätte ihren eigenen Charme. Für die dazu passende beschwingte Stimmung der Versammlung hatte die mit viel Beifall bedachte Jazzcombo der Städtischen Musikschule mit ihren talentierten Jungakteuren gesorgt.





Ehrenamtspreis für Asylnetz, Spielmann- und Fanfarenzug Laiz und Sportkreisjugend

Alljährlich würdigt die Stadt Organisationen, Vereine oder Personengruppen für ihr ehrenamtliches Engagement. Jeweils 1000 Euro gehen in deren Vereinskasse.

Bedacht worden ist das Asylnetz Sigmaringen. Die lose Gruppierung setzt sich aus gegenwärtig sieben jungen Menschen zusammen. In einer Zeit, als sich 2500 Asylsuchende und Flüchtlinge in der Erstaufnahme befanden und eine Gerüchteküche voller Unwahrheiten und persönlicher Diffamierungen brodelte, hätte dieses junge Team die Ärmel hochgekrempelt und unter www.asylnetz-sigmaringen.de eine wichtige, neutrale und auf Fakten beruhende Anlaufstelle ins Netz gestellt. Der Bürgermeister lobte die Initiatoren, die eine Versachlichung der Diskussion ermöglichten. Im Netz würden sich somit sämtliche in der Flüchtlingsarbeit mitwirkenden Institutionen auf einer gemeinsamen Plattform befinden. Schärer: "Die Seite ist übersichtlich und wird regelmäßig vom Regierungspräsidium, dem Landratsamt und dem Roten Kreuz mit Informationen gefüttert."

Für sein Bemühen, Menschen mit Behinderung zu integrieren, ist der Spielmann- und Fanfarenzug Laiz ausgezeichnet worden. Schärer nannte zwei Beispiele: Nämlich die einer behinderten jungen Frau, die seit Geburt Mitglied ist und bis heute bei Auftritten und Akltivitäten des Vereins eingebunden sei. Des Weiteren beschrieb er den Fall eines jungen Mannes aus der oberschwäbischen Behindertenwerkstatt in der Wachtelhau, den drei Mitglieder an einem Rhythmusinstrument ausgebildet haben. Schon traditionell sei ihr regelmäßiger von einer großen Zuhörerschaft begleiteter Auftritt am Fastnetball des Vereins für Behinderte. Zudem hätte der Verein 2015 ein weiteres Projekt gestartet und vier jungen Männern mit schwieriger Disposition das Rhythmusgefühl und die Virtuosität der angewandten Instrumente vermittelt. "Mit seinem ehrenamtlichen Engagement ist der Spielmann- und Fanfarenzug ein Beispiel für gelebte Inklusion", wertete der Bürgermeister darin eine Perspektive zur sozialen Integration.

Der dritte Ehrenamtspreis ging an die Verantwortlichen des Pfingstlagers der Sportkreisjugend Sigmaringen unter Leitung von Frank Saalmüller für deren engagierte Jugendarbeit. Das Freizeitcamp in Bingen war über vier Tage konzipiert und zum 41. Mal für junge Menschen aus dem gesamten Landkreis zwischen 6 und 17 Jahren organisiert worden.

Zuvor würdigte das Stadtoberhaupt die ehrenamtliche Tätigkeit des Vorstands der Bürgerstiftung der Stadt als beispielhaft. Dieser würde sich in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens engagieren. So habe die Stiftung zuletzt den Tafelladen Sigmaringen mit einer großzügigen Spende beglückt, was wiederum weniger bemittelten Menschen an Weihnachten zugute kam. Dem für die Preisvergabe zuständigen Kulturausschuss sei die zu treffende Wahl aus 14 Bewerbern nicht leicht gefallen.

Eine besondere Ehrung wurde der Firma Gühring in Laiz zuteil, die ihren Mitarbeitern, die bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig sind, eine Freistellung ermöglicht. (jüw)