vor 3 Stunden Siegfried Volk Sigmaringen Hund stirbt bei einem Wohnungsbrand

Eine Hausbewohnerin in Sigmaringen wollte einen Brand in ihrer Küche löschen, und atmete dabei Rauchgase ein. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Allerdings kam für einen in der Wohnung befindlichen Hund jede Hilfe zu spät.