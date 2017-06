Sigmaringen Hohenzollernschloss am Rhein

Prinzessin Heide plant dort im Rheinländischen Hochzeiten und Tagungen. Namedy gilt auch als Tipp in der Kunstszene.

Sigmaringen/Namedy – Wenn man an ein Hohenzollernschloss denkt, dann kommen sofort Hechingen und Sigmaringen in den Sinn. Doch nur, wenn man hier in der Region wohnt. Lebt man zum Beispiel in der Nähe von Andernach, dann denkt man an Namedy. Und dieses Schloss thront auch nicht auf einem Berg oder einem Felsen, sondern steht auf den flachen Land. Kein Wunder. Es handelt sich um eine ehemalige Wasserburg. Von dem einst mit Wasser gefüllten Graben, der in kriegerischen Zeiten die Feinde abhalten sollte, kann man noch die Überreste sehen. Gebaut wurde die Anlage übrigens nicht von einem Adligen, sondern vom Patriziergeschlecht der Hausmanns. Heute residiert dort eine waschechte Hohenzollern-Prinzessin.

"Sagen sie einfach Frau von Hohenzollern", gibt sich die 74-Jährige Prinzessin Heide ganz unkompliziert. Sie hat in die Adelsfamilie eingeheiratet. Ihr Mann war Godehard von Hohenzollern, der im Jahr 2001 verstorben ist. Und der war ein Sohn von Albrecht Prinz von Hohenzollern. Godehards Großvater war Karl Anton von Hohenzollern, der das komplette Schlossareal 1909 gekauft hatte. Er war als Generalleutnant der Preußen im Ersten Weltkrieg an mehreren Fronten eingesetzt und trug starke gesundheitliche Einschränkungen davon. Als er 1918 vom Kriegseinsatz nach Hause kam, da war das Schloss von amerikanischen Soldaten besetzt, die wohl weder mit seiner Person noch mit dem Schloss sehr respektvoll umgegangen sein sollen.

Karl Anton ließ einen eingeschossigen Spiegelsaal mit zwei Ecktürmen an den Nordwestflügel anbauen. Der Schlossherr starb 1919 im Alter von 51 Jahren. 1933 erhielten Treppenturm und Südostturm neue Hauben im Barockstil. Und so präsentiert sich Namedy noch heute.

Zu Fuß lässt sich nahezu das gesamte Gelände umrunden und der Besucher wird vom guten Erhaltungszustand erstaunt sein und von der nahezu fürstlichen Ruhe, die hier herrscht. Mal schnell Eintritt bezahlen und das Innere bestaunen, das geht hier nicht. Nur für Gruppen steht das Schloss offen. Und das hat seinen Grund. Denn hier wird geheiratet oder edel diniert. Öffentlich wird Namedy nur, wenn kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Und dafür ist das Schloss in der Region Mittelrhein berühmt. Auch der imposante Park mit dem alten Baumbestand wird genützt. So bieten vom 7. bis 10 September in dieser schönen Atmosphäre über 160 internationale Aussteller im Innen- und Außenbereich eine Vielfalt von Gartenraritäten mit elegantem Lifestyle an. Auch die Konzerte sind berühmt. Hier kommen Musikfreunde aller Genres auf ihre Kosten. Von Boogie Wooge bis Weltklassik, es fehlt nichts. Und die Konzerte, die im Mai im Rahmen der Andernacher Musiktage auf Namedy stattgefunden haben, wurden von den Kritikern mit Lob überschüttet.

Die Prinzessin macht im Gespräch aber deutlich, dass solche Veranstaltungen viel Kraft kosten. Und schließlich habe sie das ganze Jahr über ja auch mit anderen Großereignissen alle Hände voll zu tun. "Aber es macht noch immer Spaß", sagt sie. Für Urlaub und Besuche bleibt wenig Zeit. So kommt sie nur sehr selten nach Sigmaringen, wo das Stammhaus der Familie ihres verstorbenen Mannes auf dem Felsen über den Donau steht. Meistens sind es eher traurige Anlässe.

In der Erlöserkirche in Hedingen ist übrigens der erste Besitzer von Namedy aus dem Haus Hohenzollern begraben. Karl Anton wurde zunächst auf dem Friedhof in Namedy bestattet. Seine sterblichen Überreste wurden später nach Sigmaringen überführt. So schließt sich der Kreis.

"Wir leben von Hochzeiten, Tagungen und Galadinners"

Heide Prinzessin von Hohenzollern ist 74 Jahre alt und die Witwe von Godehard Prinz von Hohenzollern. Sie ist die Herrin auf Namedy.

Wie fühlt man sich als Schlossherrin?

Sehr gut. Man muss aber sehen, dass unsere Burg eine ganz alte Dame und schon über 600 Jahre alt ist. Da gibt es immer etwas zu tun. So ein Gebäude muss unterhalten werden, was nicht einfach ist.

Kann man davon leben?

Nicht von der Kunst. Konzerte und die erst kürzlich stattgefundene "Kunst im Park" würden nicht ausreichen, hier alles zu erhalten. Wir sind kein Kunstplatz. Von den jährlich rund 150 bis 160 Veranstaltungen, kann man etwas 30 in die Rubrik "Kunst und Kultur" einordnen. Wir leben von Hochzeiten, Tagungen und Galadinners. Es ist ein Konzept, das den Charakter des Hauses am wenigsten stört.

Wie bewältigen Sie diese Aufgabe?

Ich habe zwölf Mitarbeiter und zuätzlich noch 60 Leute in Teilzeit für den Service. Wir bauen auf und bauen ab, sorgen für das Eindecken der festlichen Tische bei Galadinners. Es ist schon eine Menge zu tun und für junge Leute eine durchaus attraktive Arbeitsstätte.

Werden auch Führungen angeboten?

Wenn sich eine Gruppe anmeldet, dann mache ich persönlich auch Führungen mit Kaffee und Kuchen. Das geht aber nur, wenn keine andere Veranstaltung stattfindet. Der Hohenzollerische Geschichtsverein war übrigens auch schon hier.

Haben Sie Nachwuchssorgen?

Überhaupt nicht. Meine Tochter Anna wird den Betrieb übernehmen. Sie hat eine Ausbildung als Medienwirtin und sich entschlossen, hier einzusteigen. Sie ist hier aufgewachsen und liebt dieses Schloss. Ich bin der Meinung, dass man niemanden zwingen sollte, so etwas zu übernehmen, nur um eine Tradition fortzuführen. Da gehört ganz viel Herzblut dazu. Man muss damit leben und bereit sein, sehr viel Zeit dafür zu investieren.