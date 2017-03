Sigmaringen Hohenzollern-Schloss gewährt neue Blicke in die Waffenhalle

Die Waffenhalle im Hohenzollern-Schloss ist ab 1. April nicht mehr nur Ende der Standardführung, sondern ein eigener Teil mit 3000 Exponaten. Dann gibt es auch einen Audio-Guide für Besucher.

Das Sigmaringer Hohenzollern-Schloss beherbergt eine der größten privaten Waffensammlungen Europas. In der großen Waffenhalle dokumentieren weit über 3000 Exponate die Entwicklung der Waffentechnik vom 14. bis ins 20. Jahrhundert. Darunter sind etwa Rüstungen, Schutz- und Trutzwaffen, Angriffs-, Handfeuer- und Verteidigungswaffen. Um den Schlossbesuchern diese faszinierende Sammlung künftig noch näher zu bringen, wird die Waffenhalle derzeit umgestaltet und erweitert. Ab Samstag, 1. April, können die Besucher mittels einer Audio-Guide-Führung die Waffenhalle mit den seltenen und kuriosen Exponaten auf eigene Faust besichtigten – ohne Führung für die Dauer von bis zu einer Stunde und mehr.

„Wir haben am Ende der üblichen Schlossführungen festgestellt, dass den Besuchern nicht genügend Zeit zur Verfügung steht, um sich ein umfassendes Bild von der Waffensammlung zu machen“, sagt Anette Hähnel, Leiterin der Schlossbibliothek und Sammlungen im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Um den Besuchern nun Gelegenheit zu geben, mehr Wissen zu vermitteln, „haben wir uns entschlossen, die Waffenhalle aus dem Führungsbereich heraus zu nehmen“, so Hähnel weiter. Bisher standen den Besuchern gerade einmal fünf Minuten für die Besichtigung am Ende der Standardführungen zur Verfügung. Der Wunsch nach mehr Information kam auch von den Besuchern. In einer Befragung machten sie die Verantwortlichen des Schlossbetriebs darauf aufmerksam, dass die Zeit in der Waffenhalle zu knapp bemessen sei. Mit ein Grund, warum sich die Verantwortlichen des Schlosses umorientiert haben, sind auch die stagnierten Besucherzahlen bei 80 000.

Länger als fünf Minuten Zeit

So wird ab 1. April den Schlossbesuchern ein neuer Blick in die Waffensammlung ermöglicht. Ausgestattet mit der neuesten Technik, so Thomas Kanjar, Leiter der Immobilienabteilung der Unternehmensgruppe des Fürsten und zuständig für die Umbauarbeiten, werden künftig die Blicke auf die neu gestalteten 17 Stationen gelenkt. An einer Station geht es um die ritterliche Kleidung. Gezeigt wird ein Schnabelschuh. „Je höher der ritterliche Stand, desto länger war der Schuh. So musste ein Fürst Schuhe mit einer Länge von bis zu 90 cm tragen, ein Adeliger entsprechend weniger“, erklärt Anette Hähnel die damalige Mode. So konnte man erkennen, welchen Rang der Ritter hatte. Daher komme auch die Redewendung: „Auf großem Fuß leben.“ Überhaupt haben viele Redewendungen aus der damaligen Zeit mit Waffen zu tun, sagt die Leiterin der Schlossbibliothek.

Und noch eine Neuerung wird es bei der umgestalteten Waffenhalle geben: Bislang war die Tür der Loggia am Ende der Waffenhalle verschlossen. Künftig gibt es einen freien Blick von der Waffensammlung aus durch die Tür auf einen Ritter hoch zu Pferd mit einer Lanze, ausgestattet mit weiteren Waffen. „Dafür haben wir viel Zeit investiert“, sagt Anette Hähnel. An dem Konzept der Ausstellung hat auch Arno Möhl seit Monaten gearbeitet. Der Oberst a.D. hat die Waffen inventarisiert und als Fachmann unter der Federführung der Fürstin und des Fürsten die Texte für den Audioguide geschrieben.

Weitere Neuerungen geplant

Zu einem späteren Zeitpunkt ist vorgesehen, den Audio-Guide auch in Englisch und Französisch zu bespielen. In Vorbereitung sind auch spezielle Texte für Kinder. Neben den üblichen Schlossführungen soll es künftig eine Kombikarte und eine separate Eintrittskarte für die Waffenhalle geben. Ob der Besucher einen Audio-Guide beansprucht oder nicht, bleibt ihm selbst überlassen. „Wir erhoffen uns von den Neuerungen, dass sich die Besucher im Schloss länger aufhalten“, sagt Anette Hähnel abschließend.

Zur Person

Seit dem Jahr 2008 hat Anette Hähnel die Leitung der Schlossbibliothek und Sammlungen inne. Für das Fürstenhaus ist sie seit 2000 im Führungsbereich tätig. Rund 200 000 Bände, darunter wissenschaftliche und geschichtswissenschaftliche Bücher, weiter Bücher über die Hohenzollern-Geschichte und Kunstgeschichte stehen der Öffentlichkeit in der Hofbibliothek zur Verfügung. Es ist eine der größten Privatbibliotheken Baden-Württembergs. (loe)