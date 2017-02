Sigmaringen Höchste Glückseligkeit beim Stangenritt in Sigmaringen

Narrenvolk der Kreisstadt bejubelt den Brauch des Bräutelns, der sich zum 294. Mal jährt. Stattlicher Festumzug führt durch sie Innenstadt und abends wird Party in allen Lokalen und in der Stadthalle gefeiert, bis zum Ausklang um null Uhr.

Sigmaringen – Den Zunftgewaltigen von Vetter Guser, Hartwig Mahlke, haute es fast aus den Pantinen, als er morgens dickes Schneetreiben sah. "Das darf doch nicht wahr sein", sagte er sich zum Hochtag, dem Historischen Bräuteln in Semmerenga. Zum Glück hatte Frau Holle ein Einsehen und pünktlich, Schlag 10 Uhr, schüttelt sie nur noch wenige Fusseln ihres Bettes aus. Viel Narrenvolk versammelt sich da bereits um den Rathausbrunnen. Überpünktlich halten Fledermäuse, Schlossnarros, der Spielmanns- und Fanfarenzug und die Stadtkapelle feierlichen Einzug. Gebräutelt wird in der Hohenzollernstadt zum 294. Mal. Die unter närrischen Trommeln und Pfeifen defilierenden Bräutlingsgesellen sind genaustens gebrieft.

"Nauf auf d'Stang", heißt es immerfort. Hauptakteur unter den Gebräutelten ist der "Eiserne" Heinz Luib, seit über 65 Jahren unter der Haube. Er sieht dem 90. Lebensjahr entgegen. Als Zweijähriger war er aus Herbertingen nach Sigmaringen gekommen und gilt als einer der ersten Bläser bei der Stadtkapelle, worauf er heute noch stolz ist. Allerdings verzichtet er auf seinen fünften Stangenritt und begutachtet das Ritual vom Fenster aus. Er selber traut sich das nicht mehr zu. An seiner Statt reitet Sohn Alexander, der 58-Jährige macht bei den Schlossnarros mit.

Und schon steht das nächste Urgestein parat, der diamantene Reiter Willi Rößler. Seine Frau Elfi hat uns nicht zuviel versprochen. Der Mann wirkt ungemein rüstig und strahlt wie das blühende Leben. Vor einer Woche hat er seinen 90. Geburtstag gefeiert. Noch immer kümmert er sich um seine gleichaltrigen Jahrgänger und ist in Mengen bei den "Alten Füchsen" ein Aktivposten. "Ein bissle Ehrfurcht: Diamant", schafft ihm der ihm vorauseilende Narrenrat ehrerbietig Platz. Willi Rößler setzt sich zum vierten Mal auf die Stange und hat sich im Edelhäs als "Junker von Falkenstein" tüchtig in Schale geworfen. "Wir machen alles mit, jeden Tag. Das Leben ist lebenswert", jubiliert er in Vorfreude auf seinen Ritt, der meisterlich ausfällt.

Holger Schomberg feierte goldene Hochzeit und ist demzufolge goldener Reiter. Mit 25 Lenzen hat er sich bereits einmal auf die gepolsterte Stange begeben. "Ob ich das ein drittes Mal schaffe, weiß ich nicht!" Auf seinen norddeutschen Slang angesprochen, erzählt er, dass er aus Schleswig-Holstein kommt, aus Plön am See. "Wir sind umgesiedelt worden, weil wir katholisch sind", lacht er ins ungläubige Gesicht des Autors. Hier in Sigmaringen wurde er zum Buchdrucker ausgebildet ("Wir haben Offset gemacht"), später wechselte er zum Finanzamt. Verkleidet ist er als Gangster. "Den Herren mit der Kohle könnte ich schon etwas abnehmen", zwinkert er verschmitzt.

Und wir erwischen den ersten Grünen – das sind die frisch Vermählten. Es ist ein Schwarzer, in politischer Farbe, vergangenen Herbst ist Thomas Bareiß wieder vor den Traualtar getreten. Im Foyer des Rathauses dürstet es ihn nach Bockmilch der Stettener Narrenzunft zur inneren Stärkung, die Bockzunft ist mit einer stattlichen Abordnung hier. "Meine Frau hat schon Angst um mich", deutet er auf Andrea Verpoorten, die im feschen Ornat neben ihm steht. Sie lacht und flunkert: "Wenn er nicht heil zurück kommt, kriegen sie Ärger!" Die erprobte Karnevalistin aus Köln ist in prächtiger Laune. Höchste Glückseligkeit aber verheißt der Stangenritt: "Nauf auf d'Stang, nauf auf d'Stang!"

Bräutlingsjubilare beim Umzug

Nein, Hohenzollern-Wetter war es nicht – auch nicht beim nachmittäglichen Umzug mit allen Semerenger Fasnetszünften und Gastnarren, unter ihnen Zünfte aus Stetten a.k.M. und Gauselfingen. Mit klingendem Spiel zogen sie durch die Innenstadt, was zahlreiche Zuschauer am Umzugsweg in die Stadthalle mitverfolgten. Ebenfalls eingeladen waren alle Bürger mit einer eigenen Gruppe oder im Häs. Zur Tradition gehört beim Sigmaringer Umzug auch, dass die Bräutlingsjubilare, angeführt von den Bräultlingsgesellen, mit ihren Angehörigen den Festumzug mitgestalten und so den Beifall der Zuschauer entgegennehmen dürfen. Nach dem Umzug feierten die Narren in der Stadthalle mit der Tanz- und Partyband "Allbsound" und den teilnehmenden Musikgruppen noch ausgelassen die zu Ende gehende Fasnet. Auch in den Lokalen der Kreisstadt herrschte Hochstimmung. Die Riedhexen und die Feuerwehr waren es schließlich, die auf dem Rathausplatz mit der Fasnetsverbrennung der diesjährigen Fasnet ein jähes Ende setzen. Ab null Uhr hieß es wieder: "S'goht dagega!"

Historisches Bräuteln

Bildergalerien im Internet:

Eisern: Heinz Luib

Diamant: Willi Rößler

Gold: Fridolin Amann, Heinz Häberle, Holger Schomburg, Günther Wenger.

Silber: Eduard Dreher, Bernhard Eisele, Thomas Goos, Volker Rumpel, Georg Scholz, Lucio Sollazzo, Thomas Westhauser, Roland Wolf.

Grün: Thomas Bareiß, Daniel Richter, Fabian Becker, Thomas Blender, Jonas Fregien, Nicolas Gieren, Martin Hoffmann, Rudolf Huber, Jason Hummer, Klaus Krämer, Andreas Ledermann, Patrick Neumann, Patriz Schill, Tim Wagner.

