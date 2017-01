Sigmaringen Hochschulprofessor spricht von einer "Revolution in der Automobilbranche"

An der Fakultät Business Science and Management der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, beschäftigt sich Professor Wilfried Funk mit der Frage, wie Elektromobilität im ländlichen Raum umgesetzt werden kann.

Herr Funk, warum ist der Absatz von E-Cars in Deutschland so schwach?

Bei einem Absatz von 11 410 rein elektrisch angetriebenen Autos im Gesamtjahr 2016 kann man in der Tat nicht von einem Boom der Elektroautos sprechen. Der Absatz von E-Cars entspricht einem fast nicht wahrnehmbaren Marktanteil von 0,3 Prozent in Deutschland. Zählt man die Hybridautos mit hinzu, kommt man auf einen Marktanteil von knapp 2,2 Prozent. Aus meiner Sicht gibt es drei Gründe für diese schleppende Nachfrage. Zum einen ist es der hohe Verkaufspreis der E-Fahrzeuge. E-Fahrzeuge sind durchschnittlich 5000 Euro teurer als vergleichbare Autos mit Verbrennungsmotor. Des Weiteren ist die sog. Reichweitenangst ein fast neues Krankheitsbild. Geht man von einer durchschnittlichen Reichweite von 200 Kilometer aus, so erscheint dies vielen Kunden noch als zu gering. Eine weitere Barriere ist die immer noch lückenhafte Ladeinfrastruktur.

Was halten Sie von Fahrverboten für Verbrennungsmotoren?

Fahrverbote bzw. Fahrbeschränkungen sind immer die gesetzlichen Keulen, die im Notfall geschwungen werden. Dies ist sicherlich auch die große Angst der Automobilhersteller, dass in einzelnen Regionen Autos mit Verbrennungsmotoren nicht mehr fahren dürfen oder dass die Hersteller die Grenzwerte für Flotten-Emissionen nicht mehr einhalten können und dann drastische Strafen zahlen müssen. Diese Existenzangst ist sicherlich ein Grund, warum fast alle Autohersteller sich mit dem Thema der Elektroautos intensiv beschäftigen. Ein kurzfristiges Verbot von Dieselfahrzeugen in Innenstädten sehe ich kaum als realisierbar an. Langfristig wird sich in einer Marktwirtschaft auf jeden Fall die Technologie durchsetzen, die dem Käufer einen höheren Kundennutzen bringt.

Wie wird sich die Automobilbranche durch die Elektromobilität ändern?

Ohne zu übertreiben, kann man feststellen, dass die Elektromobilität eine Revolution in der Automobilbranche bedeutet. Begriffe wie Mobilität 2.0 oder die Neuerfindung des Autos sind hier keine Übertreibung. Tatsache ist, dass die Entwicklung und die Produktion von Elektrofahrzeugen schwer zu vergleichen sind mit einem PKW mit traditionellem Antrieb. Wir haben bei einem E-Car neue Lieferanten, neue Produktionsstrukturen, neue Wertschöpfungsketten. Denken wir nur daran, dass wir bei einem E-Car kein Getriebe, keine Kupplung, keine Abgasanlage, kein Tank benötigen, sondern der Schwerpunkt auf die Batterie und die Leistungselektronik gelegt wird. Einfach ausgedrückt: Statt Stahl und Blech, nun Bits und Bytes. Auch wird sich der Bedarf an Servicearbeiten reduzieren, da bei einem E-Car weder Ölwechsel noch Reparaturen bei Abgasanlagen und Getriebe anfallen und der Verschleiß an Bremsen erheblich reduziert wird. Insofern betrifft das Themenfeld Elektromobilität die gesamte Wertschöpfungskette – von der Entwicklung, Produktion, Absatz bis zum Service- und Ersatzteilgeschäft.

Wie wirkt sich die Elektromobilität auf die traditionellen Automobilzulieferer aus?

Bei Automobilzulieferern, die Motorteile, Getriebe, Kraftstofftanks oder Abgasanlagen produzieren, wird das Geschäft bei E-Cars wegbrechen. Diese traditionellen Zulieferer stehen vor der großen Herausforderung, sich neue Geschäftsfelder im Bereich der E-Mobilität zu erschließen oder neue Geschäftsmodelle ganz außerhalb der Automobilbranche zu suchen. In der Tat ist dies insbesondere auch für die mittelständischen Zulieferer eine Herkulesaufgabe, da jede Veränderung des Geschäftsfeldes ein hoher finanzieller Aufwand und ein umfangreicher Know-how-Aufbau bedeutet. Vor allem kleine, innovationsschwache Automobilzulieferer werden zukünftig zu kämpfen haben.

Vor welchen Herausforderungen stehen die Automobilhersteller?

Hier spricht man von der Parallel-Strategie. Dies bedeutet, dass die Autohersteller zum einen Autos mit konventionellem Antrieb weiter optimieren müssen, und zum anderen Elektrofahrzeuge anbieten sollen. Also insofern zwei Baustellen, die zeitgleich und mit hohem Aufwand zu bearbeiten sind. Und eine Tatsache ist hier auch zu nennen: Die Autohersteller erzielen nur mit traditionellen Verbrennungsmotoren Gewinne, bei E-Cars ist mit einer Kostendeckung aktuell nicht zu rechnen. Insofern haben wir es mit einer klassischen Quersubventionierung zu tun: Der – durchaus erzielbare – Gewinn aus dem Verkauf v. a. hochmotorisierter Fahrzeuge muss für die Realisierung von E-Cars verwendet werden.

Wann glauben Sie an einen Durchbruch der Elektromobilität?

Betrachtet man den Übergang von Kutsche zum Auto oder vom analogen Fotoapparat zur Digitalkamera, vom Röhren- zum Fachbildfernseher, von Tastentelefon zum Smartphone, so erkennt man, dass dieser Übergang nicht abrupt von heute auf morgen geschah, sondern ein jahrelanger Prozess des Ersetzens der alten durch die neue Technologie darstellte. So ist auch der Wandel vom Verbrennungsmotor zum E-Car als Prozess zu sehen, bei dem beide Technologien noch parallel angeboten werden und erst langsam sich ablösen. Ich glaube, dass wir erst in 10 Jahren von einem wirklichen Durchbruch der Elektromobilität in Europa sprechen können. Auf keinen Fall sollte man jedoch den Wandel unterschätzen. Beispiele von Unternehmen, wie etwa Nokia oder Blackberry, zeigen, wie schnell es zu massiven Problemen kommen kann, wenn man einen technologischen Trend zu spät erkennt oder gar ignoriert.

Gewerkschaften und Betriebsräte warnen vor massiven Stellenabbau im Zuge der Elektro-Offensive der Automobilhersteller. Können Sie die Bedenken teilen?

Ich halte nichts von Horrorszenarien, die davon ausgehen, dass durch die Elektromobilität zwei Drittel der Beschäftigten in der Autoindustrie gefährdet sind. Zu bedenken ist, dass zum einen die traditionellen Autos noch Jahre auf dem Markt angeboten werden und zum anderen auch die Entwicklung, Produktion und Vertrieb von E-Cars personelle Ressourcen erfordert. Tatsache ist jedoch, dass sich die Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter im Bezugsrahmen von Elektroautos verändern werden. Know-how im Bereich der Elektronik, Werkstoffkunde, IT und des Dienstleistungsmanagements sind bei E-Cars gefragter denn je.

Zur Person

Wilfried Funk studierte an der Universität Tübingen und war mehrere Jahre bei der Daimler AG im Bereich Investitions- und Produktcontrolling tätig. Seit 1999 ist er Professor für Controlling, Kosten-/Leistungsrechnung und Innovationsmanagement an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen und auch als Berater internationaler Automobilfirmen tätig.