Sigmaringen Hochschüler entwickeln optimiertes Wettkampfshirt

Masterstudierende der Hochschule Albstadt-Sigmaringen präsentieren ihre Industrieprojekte aus dem Wintersemester.

Sigmaringen – Vier Projektgruppen des Masterstudiengangs Textil- und Bekleidungsmanagement haben die Ergebnisse ihrer Industrieprojekte im Wintersemester 2016/2017 präsentiert. Sie beschäftigten sich mit Analyse und Verarbeitung nahtfreier Klebemethoden (im Fachjargon: Fügeverfahren) und entwarfen ein Wettkampfshirt für die deutsche Nationalmannschaft im Tauziehen. Wie die Hochschule mitteilt, wurden die Projektgruppen durch Professorin Jutta Buttgereit und Professor Matthias Kimmerle betreut. Partner sind ein US-amerikanisches Unternehmen und der Deutsche Rasenkraftsport- und Tauzieh-Verband.

Kleben statt Nähen: Elf Studenten analysierten Vor- und Nachteile der nahtfreien Fügeverfahren, entwickelten Ideen für modische Akzente und testeten ein flüssiges Klebeverfahren mittel 3D-Drucktechnologie. Bill Fabiszewski und Lacey Johnson vom Partnerunternehmen "Bemis Associates Inc." waren extra für die Präsentation aus den USA angereist. Vier Studentinnen verglichen mittels international anerkannter Textilprüfungsverfahren zwölf Wochen lang die Produkte mit klassischen elastischen Nähten. Vorteile sahen die Studierenden dabei in der Dauerbeständigkeit, der Elastizität und dem Tragekomfort. Weitere drei Studentinnen und ihr Kommilitone erstellten ein kreatives Handbuch für die nahtfreien Fügeverfahren auch jenseits des klassischen Einsatzes bei Sportbekleidung. Hierbei ließen sich die Studierenden von Trends, Stores und Modenzeitschriften inspirieren und entwickelten neue Designvarianten beispielsweise für Shirts. Als Anschauungsbeispiel entwarfen die Studierenden den Prototyp einer Laptoptasche.

Vier Studentinnen entwickelten ein Wettkampfshirt für das deutsche Nationalteam im Tauziehen. Es hat unterhalb des rechten Arms eine gepolsterte rutschsichere Zone in den Farben Schwarz, Rot, Gold, die mittels Silikonauftrag des Balinger Unternehmens New Textile Technologies angebracht wurde. Das Trikot berücksichtigt so komplexe Anforderungen der Sportart und gefällt optisch. Axel Herre, Sportdirektor des Tauziehverbands, und Ralf Bräuninger, Vizepräsident Tauziehen, zeigten sich von der Neuentwicklung begeistert. „Wir werden zwei Sets der Shirts im Training auf Herz und Nieren testen“, erklärte Herre. Bräuninger geht sogar einen Schritt weiter: „Aktuell gehen wir davon aus, dass die Shirts bei den World Games in Polen im Juli zum ersten Mal zum Einsatz kommen“.