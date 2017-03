Sigmaringen Hilfe für Frauen in Not

Hilfe für Frauen in Not

Sigmaringer Damen von internationalen Serviceclubs sind voller Lob für die Landrätin Stefanie Bürkle.

Ladies Circle (LC) ist eine internationale Service-Organisation junger Frauen unter 45 Jahren mit dem Ziel Hilfsbereitschaft und Freundschaft zu vertiefen. Gemeinsam engagieren sich deutschlandweit über 800 junge Frauen für gute Zwecke. Die Ladies des LC 45 Sigmaringen informierten nun zusammen mit den Damen vom Serviceclub Tangent 45 am Vier-Jahreszeitenbrunnen über das gerade entstehende Frauen- und Kinderschutzhaus, das vom Haus Nazareth betrieben werden soll und sammelten auch Spenden. Direktor Peter Baumeister vom Haus Nazareth schaute ebenso vorbei wie Landrätin Stefanie Bürkle. Bei den Ladies war man sich einig: "Frau Bürkle ist es zu verdanken, dass wir jetzt endlich auch im Landkreis eine solche Einrichtungen bekommen. Es wurde höchste Zeit." Schließlich sei Sigmaringen der einzige Kreis in Baden-Württemberg, wo es keine solches Haus gebe.

Im Gespräch mit den Frauen von den Serviceclubs wird schnell deutlich, dass es ihnen ein echtes Anliegen ist, dass Frauen in Notsituationen geholfen wird. Die Dunkelziffer beim Thema häusliche Gewalt sei in der Tat enorm hoch. Und oft sei es auch so, dass die Betroffenen still leiden und keinen Ausweg wissen. Zwar gibt es in der Kreisstadt Sigmaringen eine Beratungsstelle, doch eine Frau auch mit Kindern irgendwo unterzubringen und so dem gewaltbereiten Partner zu entziehen, das war bislang nur schwer möglich. Die vorgehaltene Schutzwohnung war eigentlich immer belegt. Dass der Kreistag im vergangenen Jahr die Einrichtung eines Frauen- und Kinderschutzhauses im Landkreis Sigmaringen einstimmig beschlossen hat, das wurde als sehr positiv bewertet. "Da hat offensichtlich ein Umdenken stattgefunden", stellte Mechthild Schnitzer fest. Die Problematik sei ja nicht neu.

Voraussichtlich ab dem 2. Quartal 2017 wird die Einrichtung zum Schutz bedrohter Frauen und Kinder zur Verfügung stehen. Im Frauen- und Kinderschutzhaus werden von physischer, psychischer oder sexualisierter Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen mit ihren Kindern – unabhängig von ihrer regionalen Herkunft, ihrem Aufenthaltsstatus, ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer Religion und ihren finanziellen Möglichkeiten