Sigmaringen Haushaltsplan 2017 im Überblick

Sigmaringer Stadtkämmerer Bernt Aßfalg legt einen Plan im Gesamtvolumen von 52,9 Millionen Euro vor.

Der Haushaltsplan der Stadt Sigmaringen für das Jahr 2017 hat ein Gesamtvolumen von 52 929 206 Euro, davon im Verwaltungshaushalt 37 223 818 und im Vermögenshaushalt 15 705 388 Euro. Das Ergebnis liegt damit knapp vier Millionen Euro über dem Haushaltsplan 2016. Diese Zahlen gab Stadtkämmerer Bernt Aßfalg in der jüngsten Sitzung des Sigmaringer Gemeinderates bei der Vorstellung des Haushaltsplans 2017 bekannt. „Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt fällt mit 1,12 Millionen Euro gerade noch zufriedenstellend aus“, so Aßfalg weiter. Nicht verhehlt werden dürfe dabei allerdings, dass dieses Ergebnis nur durch eine deutlich höhere Einwohnerzahl und einen deutlich höheren Grundkopfbetrag zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen zustande kommen konnte. Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr erneut um fünf Prozent. Neben den tariflichen Steigerungen schlägt hier auch die im Jahr 2016 geschaffene Stelle der Integrationsbeauftragten voll zu Buche. Obwohl der Vermögenshaushalt mit über 15,7 Millionen Euro Rekordniveau hat, ist er doch auf die wesentlichen Maßnahmen begrenzt: Sanierung an der Bilharzschule, Modernisierung des Hohenzollern-Gymnasiums, Neubau des Innocamp. Im Straßenbau sind die Sanierung des Karlsplatzes, die Hochgesträß, das Baugebiet Schafswiese IV sowie die Uhlandstraße in Laiz als größere Maßnahmen zu nennen. Für die Stadtsanierungsgebiete IV und Konversion sind ebenfalls größere Beträge eingeplant. Auch 2017, so der Stadtkämmerer weiter, könne der Vermögenshaushalt komplett ohne Kredite durch Eigenmittel, Zuschüsse und Rücklagenentnahmen finanziert werden.

Mit dem Neubau des Innocamp, der vom Land und der EU sehr großzügig mit sieben Millionen Euro unterstützt werde, könne im Rahmen der Konversion ein erstes echtes Ausrufezeichen gesetzt werden. Allerdings müsse berücksichtigt werden, dass die Stadt erhebliche Eigenmittel beisteuert – bis zu fünf Millionen Euro. „Daneben dürfen die Bereiche Familie, Bildung, Demografie, Einkaufsstandort Sigmaringen und Tourismus nicht vernachlässigt werden, die für die strategische Entwicklung der Stadt eminent wichtig sind. Mit dem Demografie- und Imakommprozess sind die Grundlagen gelegt, die ab 2017 umgesetzt werden müssen“, so der Stadtkämmerer abschließend.