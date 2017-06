Sigmaringen Günter Krings spricht in der Alten Schule

Der Parlamentarische Staatssekretär kommt auf Einladung seines CDU-Kollegen Thomas Bareiß nach Sigmaringen. In seinem Vortrag beschäftigt er sich mit Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung.

Sigmaringen (jüw) Der Bundestagsabgeordnete Günter Krings, Parlamantarischer Staatssekretär aus dem Innenministerium, kommt auf Einladung seines CDU-Kollegen Thomas Bareiß am Mittwoch, 7. Juni, in die Kreisstadt.Er wird in einer öffentlichen Veranstaltung in der Alten Schule um 20 Uhr zum Thema „Für Sicherheit sorgen – Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung“ sprechen. Krings ist maßgeblich an der Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Inneren Sicherheit beteiligt und gilt als ausgewiesener Fachmann der CDU für innenpolitische Themen. Die Christdemokraten setzten auf eine rege Bürgerbeteiligung.