Sigmaringen Günter Krings sagt islamistischem Terror den Kampf an

Der CDU-Staatssekretär im Bundesinnenministerium spricht über Verbrechensbekämpfung in der Alten Schule von Sigmaringen.

Sigmaringen (jüw) Das Kernthema heute heißt Sicherheit. Die Krisen der Welt sind näher gerückt, wie Sabine Maier vom Sigmaringer CDU-Stadtverband bei ihrer Begrüßung des Staatssekretärs im Bundesinnenministerium, Günter Krings, in der Alten Schule mit Hinweisen auf jüngste Terroranschläge verdeutlicht. Und als Vorboten kommen die Flüchtlinge, sie ängstigen. "Und sei es nur aus Wahrnehmung", sagt Maier mit ihrem Fallbeispiel aus der Kreisstadt, wo sich Menschen aus Furcht nicht auf Straßen oder in Parkanlagen trauen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß freute sich umso mehr, mit seinem Parteikollegen Krings einen ausgewiesenen Experten gewonnen zu haben, der seit 2003 die Innenpolitik mitgestaltet hat.

"Die Welt ist aus den Fugen geraten," stellt Krings nicht nur im Hinblick auf die Vereinigten Staaten fest, wo ein Geschäftsmann versuche, sein Land wie ein Privatunternehmen zu führen. Auch Russlands Annexion der Krim wertet er als traurige Realität. Und in der Türkei würden Rechtsstaatlichkeit und Demokratie Stück für Stück abgewickelt, während in Syrien ein blutiger Bürgerkrieg tobe. Und: "Der islamistische Terror hat es noch stärker ins Herz von Europa geschafft!" Krings sieht darin die existenziellste Gefahr. Er bedauert, dass vorbeugende Gesetze erst dann durchzusetzen seien, wenn Anschläge passieren. Auch das organisierte internationale Verbrechen sei durch reisende Täter aus Osteuropa längst hier angekommen. Die Besonderheit: Die ungezügelte Brutalität des Terrors richte sich "gegen uns alle".

Zur Verbrechensbekämpfung hält er nachrichtendienstliche Erkenntnisse für notwendig. Er denkt an den Verfassungsschutz. "Wir brauchen auch den internationalen Austausch innerhalb der Europäischen Union", sagt der Parlamentarische Staatssekretär, um das "Krebsgeschwür des 21. Jahrhunderts" besiegen zu können. Es gelte, immer einen Schritt schneller zu sein. Krings greift das Thema Prävention auf. Extremistische Moscheenvereine müssten verboten, das Personal bei den Sicherheitsbehörden weiter aufgestockt werden. Er plädiert für die Vorratsdatenspeicherung. Europaweit gelte es, Terrornetzwerke aufzuspüren. "Wir dürfen den Datenschutz nicht als Täterschutz verstehen", betont der Referent.

Auch die Flüchtlingspolitik müsse man fest im Blick haben, zumal es unter den Asylbewerbern sich tarnende oder radikalisierende gebe. Krings empfiehlt die Einrichtung von Transitzonen an der Grenze, was bei SPD, Grünen und Linken auf Kritik stoße. Wobei sich prompt Gerhard Stumpp von den Grünen meldet, der die Begrifflichkeit in Erinnerung an die deutsch-deutsche Geschichte (Bundesrepublik und DDR) für nicht gut gewählt hält und sich fragt, woher das Justizpersonal kommen soll. Zur Abschiebepraxis plädiert Krings für intensivierte Anstrengungen, ein schnelles Zurückführen sei sogar als humaner zu betrachten.