Sigamringen Günter Bruttel ist gestorben

Stadtverwaltung und Stadträte von Sigmaringen drücken ihr großes Bedauern zum plötzlichen Tod des von allen sehr geschätzten Kollegen und passionierten Buchhändlers aus.

Sigmaringen – Eine traurige Kunde übermittelt die Stadtverwaltung: Ihr Stadtratsmitglied Günter Bruttel ist am Mittwoch, 1. März im Alter von 65 Jahren gestorben. Er hatte sich auf unterschiedliche Weise um die Stadt verdient gemacht, heißt es in einem Nachruf. Seine Ratstätigkeit als Freier Wähler hatte er am 15. Juli 2009 aufgenommen. Er war Mitglied im Kultur-, Sport-, Sozial-, Umwelt- und Verkehrsausschuss, wo er sich mit seinem Wissen über die Geschichte der Stadt auszeichnete. Bis 2014 war er ordentliches Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband, danach ihr Stellvertreter. Im Gemeinderat hatte Günter Bruttel als Vorstandsmitglied des HGV – die Stadtinitiative und als passionierter Buchhändler die Interessen des Einzelhandels engagiert und erfolgreich vertreten. Seit 2014 fungierte Bruttel als einer der drei Bürgermeister-Stellvertreter. „Der ganze Stadtrat und die Stadtverwaltung sind bestürzt über den Tod des Stadtratskollegen Bruttel. Wir verlieren nicht nur einen über alle Fraktionsgrenzen hinweg sehr geschätzten Stadtrat, sondern auch einen in Sigmaringen bekannten und respektierten Menschen. Unser Mitgefühl gilt in diesen Stunden seiner Frau, Karola Flemig“, so Bürgermeister Thomas Schärer in seiner Stellungnahme.