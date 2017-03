Sigmaringen Grüne und SPD lehnen Petition der Bürgerinitiative ab

Heiße Diskussion zur Erstaufnahme in der Kaserne im Sigmaringer Gemeinderat. Der Antrag von Ursula Voelkel (Grüne), die Petition sofort zurückzuziehen, scheitert an der Ratsmehrheit. CDU und Freie Wähler sehen im Papier Unterstützung für den Forderungskatalog der Stadt zur Flüchtlingseinrichtung. Polizeipräsident Ekkehard Falk referiert über gestiegene Kriminalität in der Kreisstadt.

Sigmaringen – Die Einheit im Gemeinderat bröselt in der Frage zur zukünftigen Planung der Erstaufnahme in der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne. Eine von der siebenköpfigen Bürgerinitiative "Gemeinsam für Sigmaringen" verfasste Petition dazu stößt nicht bei allen Fraktionen auf einhellige Zustimmung. Sie soll den 12-Punkte-Forderungskatalog der Stadt zur Einrichtung unterstützen, der eine Reduktion auf 500 Personen und eine Schließung bis zum 31. Juli 2020 vorsieht.

Ursula Voelkel, Fraktionssprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, monierte, dass die Petitionsliste nicht nur fragwürdige Inhalte und Abweichungen zum Forderungskatalog trägt, sondern auch im Bürgerbüro und in den Geschäften ausliege, von der Stadt demzufolge logistisch unterstützt werde und somit ein amtliches Image entstehe. "Eine Petition sollte das letzte Mittel sein!" So entstünde der Eindruck, als würden die Verhandlungsführer (gemeint ist Bürgermeister Thomas Schärer und Landrätin Stefanie Bürkle) nicht an einen Erfolg in Gesprächen mit dem Innenministerium glauben. Außerdem sei es nicht die Aufgabe der Stadt, eine Bürgerpetition zu unterstützen. Ursula Voelkel stellte im Gremium den Antrag, diese Petition der Bürgerinitiative sofort einzustellen, sie aus dem Bürgerbüro entfernen zu lassen und an die Initiatoren zurückzugeben.

Ihr assistierte Parteikollege Gerhard Stumpp, der schon in Vorgesprächen mit dem SÜDKURIER einräumte, dass die Grünen nur unter Bauchgrimmen dem Forderungskatalog der Stadt zugestimmt hätten. Aufgebracht haben die Fraktion aber einige Formulierungen in dieser Petition, hinter die sie nicht stehen könnten. So wird darin eine Reduzierung auf 500 Personen "mit Bleibeperspektive" gefordert. "Hiermit wird gegen geltendes Recht verstoßen", beklagte Stumpp nicht zu Unrecht. Denn eine solche gravierende, eingriffsintensive Kontrollmaßnahme sieht der Gesetzgeber weder vor, noch ließe sich diese Forderung umsetzen. Und de facto kämen ja immer mehr Flüchtlinge, deren Bleibeperspektive nicht sonderlich hoch sei, argumentierte Stumpp. Aktuell, so gab Sandra Brendler, die für Ausländerrecht zuständige Referatsleiterin im Regierungspräsidium Tübingen bekannt, stellen unter den 858 in der Kaserne untergebrachten Menschen, die Schwarzafrikaner mit 53 Prozent das Gros der Flüchtlinge.

Bürgermeister Thomas Schärer, der sich bedankte, von den Grünen über deren Vorstoß zuvor eingeweiht worden zu sein, widersprach: "Wir können das so machen. Jeder darf sich selbst entscheiden, ob er die Liste unterstützt. Ich sehe in diesem Fall kein Problem!" Niemand würde gezwungen, sich daran zu beteiligen. Schärer sagte, dass er nicht jeden Satz in dieser Petition juristisch bewertet habe.

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Alexandra Hellstern-Missel warf den Grünen vor, dass die Petitionsliste ja schon eine ganze Weile öffentlich ausliege. "Sie dient dazu ein klares Signal nach Stuttgart zu senden", verteidigte sie die Initiatoren, und es sei auch eine Reaktion in der Bevölkerung darauf, dass zur künftigen Planung der Erstaufnahme in Sigmaringen über die Köpfe von Verwaltung und Gemeinderat hinweg entschieden werden sollte. Die bis dato gesammelten 3000 Petitions-Unterschriften seien gewissermaßen Ausdruck dafür, zumal die Bürger ansonsten nur wenige Möglichkeiten besäßen, ihre Meinung zu diesem Thema kund zu tun: "Man sollte hier nicht päpstlicher sein als der Papst!"

Klaus Kubenz (Freie Wähler) räsonierte, dass der Beschluss zum Forderungskatalog der Stadt Sigmaringen einstimmig im Rat gefällt worden sei und er die Auffassung vertrete, dass der 12-Punkte-Katalog von der Bürgerinitiative gestützt würde. Es wäre jetzt das falsche Signal, sich gegen diese Niederschrift zu wenden. Matthias Dannegger (Freie Wähler) meinte, es gäbe die Politik des Gehört-Werdens. "Die Menschen haben keine andere Wahl!"

Zustimmung bekamen die Grünen indes von den Sozialdemokraten, die sich teilweise ähnlich aufgebracht gegen diese Petition positionierten. SPD-Mann Martin Huthmacher warf dem Bürgermeister vor, dass er dafür verantwortlich sei, dass die Liste im Gemeindeblättchen, dem "Stadtspiegel", kommentarlos veröffentlicht wurde, noch dazu ohne die Namen der beiden Sprecherinnen, Stefanie Ullrich-Colaiacomo und Anika Schaefer, zu benennen. "Da fehlt mir die Neutralität, die ist hier nicht gewahrt". Sophia King-Conradi erklärte sich ausdrücklich mit dem Grünen-Antrag solidarisch.

Bei der Abstimmung zum Antrag, die Unterschriftsbögen sofort zu entfernen und an die Verfasser zurückzureichen, votierten neun Ratsmitglieder für Ja, 16 lehnten dies ab – die Mehrheit. Die Unterschriftensammlung der Petition geht also in die Verlängerung – "und das ist für mich in Ordnung", sagte der Bürgermeister. Zumal die Verhandlungen mit dem Innenministerium weiter im Gange sind, im Ratsgremium noch kein unterschriftsreifes Werk über die Zukunft der Erstaufnahme in der Ex-Kaserne vorgelegt werden konnte.

Erstaufnahme

Das Innenministerium hat Sigmaringen als Standort einer Landeserstaufnahme für den Regierungsbezirk Tübingen vorgesehen. Dafür sollen maximal 1250 Plätze vorgehalten werden. Dagegen haben Stadt und Gemeinderat einen Forderungskatalog mit 12 Punkten erstellt. Die Bürgerinitiative "Gemeinsam für Sigmaringen" hat dazu eine Petition verfasst, die Grüne und SPD nicht billigen. (jüw)

"Die Kriminalität im Stadtgebiet hat erheblich zugenommen"

Polizeipräsident Ekkehard Falk spricht zur Sicherheitslage in der Kreisstadt und stellt fest: Jeder dritte Tatverdächtige in der Stadt ist ein Flüchtling:

Die Zahl der Strafdelikte in der Stadt Sigmaringen hat im vergangenen Jahr um ein Drittel gegenüber dem Jahr 2015 zugenommen. In Prozenten und Zahlen ausgedrückt: eine Steigerung um 33,8 Prozent. 1780 Straftaten im Stadtgebiet im Jahr 2016 stehen 1053 Straftaten im Jahr 2014 und 1330 Straftaten im Jahr 2015 gegenüber. Diese Zahlen legte Polizeipräsident Ekkehard Falk vom Polizeipräsidium Konstanz in einem Bericht zur Sicherheitslage in Sigmaringen am Mittwochabend dem Gemeinderat vor. Größter Teil der Straftaten seien Rohheitsdelikte – ein landesweiter Trend, wie Falk erklärte. „Dennoch ist der Zuwachs in Sigmaringen besonders ausgeprägt“, so der Polizeichef. Steigerungsraten gab es auch beim Raub und räuberische Erpressung. Bei den Ladendiebstählen liegt gar eine Verdoppelung von 147 auf 319 Fälle vor. Große Sorge bereiten der Polizei die Rohheitsdelikte. Falk: „Die körperliche Unversehrtheit spielt im Bewusstsein von Vielen offensichtlich keine Rolle“.

Eine entscheidende Rolle für die Erfassung der statistischen Zahlen nehmen für die Polizei die so genannten Häufigkeitszahlen ein. Wie Falk weiter ausführte, rechnet die Polizei die Zahl der Straftaten auf 100 000 Einwohner hoch, um einen Vergleich der Gemeinden untereinander zu bekommen. Demnach kommt die Stadt Sigmaringen auf eine Häufigkeitszahl von 9825, der gesamte Landkreis liegt bei 4457 und damit bei halb so vielen Straftaten. Zum Vergleich die Stadt Bad Saulgau: Hier beträgt die Häufigkeitszahl 5421. Die Aufklärungsquote, so der Polizeipräsident, liegt im Polizeipräsidium bei 63,2 Prozent und damit um drei Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt. In der Stadt Sigmaringen liegt die Aufklärungsquote bei 67,7 Prozent, „eine tolle Quote“, sagte Falk.

Wer begeht die Straftaten? Von 932 Tatverdächtigen im Jahr 2016 ermittelte die Polizei 426 Ausländer, davon 292 Flüchtlinge. 31 Prozent der Delikte werden Flüchtlingen zugeschrieben. An 465 von 1200 aufgeklärten Fällen ist mindestens ein Flüchtling beteiligt. Etwa die Hälfte der in Zusammenhang mit Flüchtlingen stehenden Straftaten, so Falk, werde innerhalb der Erstaufnahmestelle (Missbrauch von Notrufen, Gewalttaten untereinander) verübt. Weiter legte der Polizeipräsident Wert auf die Feststellung: „Es gibt nicht die straffälligen Flüchtlinge“. Etwa 30 Personen aus Gambia, Marokko und Eritrea bereiten der Polizei demnach Probleme. Gerüchten, die Polizei verheimliche Straftaten der Öffentlichkeit gegenüber, trat der Polizeipräsident energisch entgegen. Falk: „Wenn eine Straftat passiert, dann wird informiert und zwar offensiv“. Was die polizeilichen Maßnahmen anbelangt, habe die Polizei die Brennpunkteinsätze erhöht. Täglich seien fünf Streifenwagen eingesetzt, eine Ermittlungsgruppe bestehe aus zehn Beamten, die das Polizeirevier Sigmaringen unterstützen. Sie kümmere sich um Mehrfach- und Intensivtäter. Acht Haftbefehle, darunter sechs Festnahmen marokkanischer Staatsangehöriger, seien erlassen worden.

Einen Polizeiposten in der Erstaufnahmestelle in Sigmaringen, wie von Stadt und Stadträten immer wieder gefordert, wird es laut Falk vorerst nicht geben. Das Thema beschäftige ihn schon lange, momentan gebe es aber keine abschließende Festlegung, antwortete er auf die Frage von Stadtrat Gerhard Stumpp (Grüne) hinsichtlich eines Polizeipostens in der EA. Die Entscheidung darüber lege das Land fest. Bestandteil, ob ein Polizeiposten eingerichtet werde, sei eine Landeserstaufnahmestelle. In Sigmaringen handle es sich derzeit um eine Erstaufnahmestelle. Falk: „So weit sind wir noch nicht. Aus polizeifachlicher Sicht ist das aktuell auch nicht notwendig“.