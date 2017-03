Sigmaringen Grüne setzen sich für Europa ein

Für Sonntag, 25. März, hält der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen auf dem Sigmaringer Rathausplatz eine kleine Kundgebung ab.

Sigmaringen (jüw) Die Idee entstand in einer spontanen Eingebung: Andrea Bogner-Unden, Landtagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, und der Sigmaringer Kreisverband ihrer Partei möchten einen Impuls für Europa setzen. Sie haben für Sonntag, 25. März, um 15 Uhr eine kleine Kundgebung auf dem Rathausplatz geplant – mit Fähnchen, Luftballons, einer Ansprache, Teilnehmer werden spielerisch beteiligt. Da es zurzeit ein "Puls of Europe" in Großstädten wie Berlin, München und Hamburg tzeklebriert wird, habe sie sich gedacht, was dort gehe, "kriegen wir auch in Sigmaringen hin", sagt Andrea Bogner-Unden mit einem Augenzwinkern. Wichtig sei den Grünen, den populistischen Bewegungen in Europa etwas entgegenzusetzen, die Europa stets mit der Finanz- und Flüchtlingskrise sowie mit dem Brexit, dem Autstritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, verbinden. "Die größte Gefahr, dass Europa nicht mehr funktioniert, ist die Gleichgültigkeit", sagt die Grüne. Dabei habe man Europa viel zu verdanken: den Wohlstand, die Menschenrechte und die Sicherheit. Dinge, die kaum zur Sprache kämen.