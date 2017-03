Kreis Sigmaringen Grüne fordern eine Gesundheitskonferenz

Der Sigamringer Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen sieht das Landratsamt im Zugzwang. Ein verabschiedetes Positionspapier beschäftigt sich mit dem Thema Gesundheit. Die Zukunft der Krankenhäuser soll schnellstens geklärt werden.

Bei seiner jüngsten Mitgliederversammlung im Gasthaus Traube, Sigmaringen, hat der Sigmaringer Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen das im Arbeitskreis Gesundheit erstellte Positionspapier zu diesem Thema diskutiert und bei zwei Enthaltungen mehrheitlich verabschiedet.

Die Situation im Gesundheitswesen in Deutschland lasse sehr zu wünschen übrig, stellen die Grünen fest. Die Krankenhäuser seien nach wie vor unterfinanziert. In der Krankenhausplanung sollten belastbare Kriterien zur Förderung der Investitionen führen, damit eine sinnvolle Strukturpolitik gestaltet werden könne. Im Land würden Investitionskosten, sofern sie förderfähig seien, zu 50 Prozent aus Landesmitteln bezuschusst, die andere Hälfte der Kosten müsse der Träger selbst aufbringen. Dieses Geld würde aus dem laufenden Betrieb entnommen, was wiederum zur Folge habe, dass der Ablauf unterfinanziert sei.

Bei der Ausgabenseite würde insbesondere am Pflegepersonal gespart – mit einer sinkenden Hygiene-Qualität als Folge und einem Pflegenotstand, nicht nur in der Altenhilfe. Die ärztliche Versorgung, sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich, gerate immer stärker unter Druck. Vor allem in den ländlichen Regionen des Landkreises gehe eine Großteil der jetzt ambulant praktizierenden Ärzte in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Die Nachfolgeregelung gestalte sich im Gegenzug immer schwieriger. Weil Niederlassungen sich als unattraktiv erweisen und eine hohe zeitliche Belastung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, vor allem für Frauen, sich kaum realisieren lasse.

Bedenklich finden die Grünen zudem, dass Hebammen nach wenigen Jahren ihre Berufstätigkeit wieder aufgeben, weil sie sich die hohen Haftpflichtversicherungsbeiträge nicht mehr leisten könnten und weil freiberufliche Hebammen die Geburtshilfe anbieten. Hier müsse die Rolle der Hebammen in Zusammenwirkung mit anderen medizinischen Berufen deutlich optimiert werden.

Als Lösungsvorschläge zielen die Grünen auf eine bundesweite Bürgerversicherung ab, zur Beendigung des Zweiklassensystems, sie führe das Gesundheitswesen in die gesamtgesellschaftliche Solidarität zurück.

Gefordert wird von ihnen eine zügige Umsetzung des Präventionsgesetzes, dazu gehöre im Landkreis Sigmaringen die Einrichtung der gesetzlich vorgeschriebenen Gesundheitskonferenz, wie der Kreisvorsitzende Klaus Harter bekräftigte. Als Vorschlag unterbreitet wird eine Sektoren übergreifende medizinische Versorgung. Dabei müsse die ambulante Versorgung im Mittelpunkt stehen. Bis zu 85 Prozent der Notaufnahmen in den Krankenhäusern wären ambulant zu versorgen. Dabei weisen die Grünen auf Modellprojekte hin, die aktuell in den Nachbarkreisen Biberach, Ravensburg und Reutlingen laufen. Dazu gehöre auch, dass Hausärzte in der Notfallsituation der Krankenhäuser aktiv mitarbeiten, um Patienten abzufangen, die mit ihren Beschwerden auch ambulant behandelt werden können.

Die Grünen haben aus ihrem Positionspapier einen Forderungskatalog an das Landratsamt erstellt. Es müsse endlich die Gründung der Gesundheitskonferenz vorangetrieben werden, um folgende Themen bearbeiten zu können: Die interkommunale Zusammenarbeit um das Nachfolgeproblem der Ärzteschaft zu lösen – durch Praxen in kommunaler Trägerschaft, mit angestellten Ärzten. Im Gespräch mit der Landkreisverwaltung solle geklärt werden, weshalb in anderen Landkreisen offensiv um den Ärztenachwuchs geworben werde. Definitiv geklärt werden müsse auch die Situation der drei Krankenhäuser im Kreis nach der Privatisierung und dem bestehenden Bettenüberschuss. Über die Notarztversorgung hatten sich die Grünen bereits ausführlich positioniert (siehe SÜDKURIER vom 14. März).

Dringlichst behandelt werden müsse das Anspruchsverhalten der Patienten. So würde bei jedem Arztbesuch oftmals der gesamte diagnostische Apparat angeworfen, obgleich ein erfahrener Arzt durchaus bestimmen könne, dass es sich um eine Bagatellerkrankung handele. Die demografische Entwicklung und der Fortschritt der medizinischen Behandlungsmöglichkeiten sowie die fortschreitende Entsolidarisierung der Gesellschaft zwängen dazu, belastbare Kriterien zur Versorgungsgerechtigkeit zu erarbeiten. Die Selbstverantwortung der Bürger müsse gestärkt werden. Dazu gehöre ein präventives Bewusstsein. So hat die von Klaus Harter geleitete Suchtprävention Erkenntnisse gewonnen, dass jugendliche Teilnehmer an "Trinkkursen" danach deutlich seltener betrunken seien. Auch gebe es in anderen EU-Staaten Regelungen, dass Raucher erst bei Abgewöhnung ihrer Sucht operative Eingriffe erhielten.