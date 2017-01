Sigmaringen Grüne besuchen Bertha-Benz-Schule

Schulleiter Christian Roth informiert den Sigmaringer Kreisverband aktuell über das breite Spektrum an Bildungsmöglichkeiten an dieser Schule.

Sigmaringen – Eine Gruppe des Sigmaringer Kreisverbandes von Bündnis 90/Die Grünen hat die Bertha-Benz-Schule in der Kreisstadt einen Besuch abgestattet, um sich über den aktuellen Stand der Schule zu informieren. Laut Mitteilung bestand die Gruppe aus dem Kandidaten zur Bundestagswahl, Erwin Feucht, der Sigmaringer Stadträtin Ursula Voelkel, der Kreisrätin Erika Rimmele-Laux und Kreisschatzmeister Wolfgang Ruff. Informiert wurde die Gruppe von Schulleiter Christian Roth. Von der Berufsvorbereitung über die Sozialpädagogik, der landwirtschaftlichen und gewerblichen Berufsschule, über die Berufsfachschulen hin zum beruflichen Gymnasium bietet die Bertha-Benz-Schule ein breites Spektrum an Bildungsmöglichkeiten an. Aktuell werden 1700 Schüler und Auszubildende an der Schule unterrichtet. Sehr zufrieden äußert sich Schulleiter Roth über die fünf Vabo-Klassen (Vorbereitungsjahr Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse) mit momentan 82 Schülern. Darin erhalten überwiegend jugendliche Migranten ohne Deutschkenntnisse ein gezieltes Sprachförderangebot und es findet ein Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf statt.

Ein weiteres Thema war die Berufsschule 4.0 und die sich daraus ergebenden Herausforderungen. Eine gute Ausstattung der Schule mit Hard- und Software würde durch den Schulträger sichergestellt. Von der baulichen Substanz her könne die Schule den neuen schulischen Anforderungen nur bedingt Rechnung tragen. Deshalb soll sie in den nächsten Jahren modernisiert und umgestaltet werden. Hierzu wird der Landkreis, als Träger der Schule, erhebliche Mittel bereitstellen müssen. „Die Planungen stehen hier jedoch noch in einem sehr frühen Stadium“, so Roth.

Zum Schluss konnten sich die Grünen von der Qualität der Mensa-Verpflegung ein Bild machen. Das Essen wird von der Vinzenz Service GmbH, aus Sigmaringen, geliefert. „Gute, ausgewogene Ernährung, möglichst aus regionaler und biologischer Erzeugung, sollte ein Bestandteil jeder Schulverpflegung sein, vom Kindergarten bis zur Hochschule“, erklärte der grüne Bundestagskandidat Erwin Feucht.