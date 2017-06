Sigmaringen Grüne Landtagsabgeordnete schreibt an den Minister

Andrea Bogner-Unden konstatiert Unmut und Frust wegen der Erstaufnahme in Sigmaringen. Sie möchte in ihrem Brief an Innenminister Thomas Strobl wissen, wie es um die Verhandlung zur Standortkonzeption steht und plädiert für eine 24-Stunden-Polizeiwache auf dem Areal der Einrichtung.

Sigmaringen (jüw) Wegen der Sicherheitslage in der Erstaufnahme hat Andrea Bogner-Unden, Landtagsabgeordnete der Grünen, sich an den Innenminister Thomas Strobl gewandt. Sie beklagt in ihrem Brief, dass es immer wieder zu Konflikten käme, sowohl außerhalb als auch innerhalb der Einrichtung. Bürger würden sich um die Entwicklung der Stadt Sigmaringen sorgen. Stadtverwaltung, Gemeinderat und Polizei seien sich vor Ort einig: Die Problematik läge in der sich geändertenFlüchtlingsstruktur in der Erstaufnahme: die meisten Migranten hätten keine Bleibeperspektive. Dringender Handlungsbedarf bestehe für eine 24-Stunden-Polizeiwache auf dem Gelände, was alle Beteiligten befürworten würden. Was fehle, sei die politische Entscheidung dafür. "Seit mehr als einem Jahr laufen die Verhandlungen der Stadt mit dem Innenministerium über die Rahmenbedingungen der Erstaufnahme", schreibt die Grüne und konstatiert Unmut und Frust. Sie drängt Strobl, über den aktuellen Stand der Verhandlungen zur Standortkonzeption informiert zu werden. Und sie interessiert, wie das Polizeipräsidium Konstanz zu einer Polizeiwache in der Erstaufnahme stehe? Bedenklich stimme sie, dass die Radikalisierung in Diskussionen über Flüchtlinge durch AfD-Veranstaltungen zusätzlich befeuert würden.