Sigmaringen Großes Publikumsinteresse am Regionalen Bauen

Kreisarchivar Edwin Ernst Weber belegt im Kreistag seine Aktivitäten zum Kulturschwerpunkt 2016. Im aktuellen Programm widmet sich das Kulturforum der Religion und Spiritualität in zahlreichen Veranstaltungen.

Sigmaringen – Den Tätigkeitsbericht des im Landratsamt angesiedelten Stabsbereichs Kultur und Archiv hat der Umwelt-, Kultur und Schulausschuss des Kreistages bei seiner aktuellen Sitzung zur Kenntnis genommen. Leiter und Kreisarchivar Edwin Ernst Weber lieferte den Ausschussmitgliedern einen detaillierten Rückblick über 2016 und legte die bereits vorangeschrittene Arbeitsplanung für dieses Jahr vor.

2017 wird der Kulturschwerpunkt auf das Thema "Religion und Spiritualität" ausgerichtet sein. Es soll den Blick auf das religiöse und frömmigkeitsgeschichtliche Erbe dieser Landschaft mit der kritischen Befragung der von einer fortschreitenden Säkularisierung und religiösen Diversifizierung geprägten Gegenwart verbinden, sagte Weber. Beabsichtigt sei, dass die interessierte Bevölkerung zu Begegnung und religiösem Dialog mit den Angehörigen der im Landkreis vertretenen Glaubensrichtungen eingeladen wird, auch Agnostiker und Atheisten werden bei diesen Foren berücksichtigt. "Ziel ist es, einen Beitrag zu leisten für ein friedliches und tolerantes Zusammenleben unterschiedlicher religiöser und weltanschaulicher Haltungen und Überzeugungen", betonte Weber. Was im Hinblick auf die zugespitzte Diskussion um die Erstaufnahme auch zur Versachlichung beitragen könnte. Als Kooperationspartner würden die im Landkreis und der Region vertretenen religiösen Gemeinschaften, die Volkshochschulen und Bildungswerke angesprochen. Eine Projektgruppe soll bis Anfang Mai ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm (erste Vorträge siehe Infokasten) zusammenstellen und dieses in bewährter Form in einer gedruckten Broschüre und im Internet veröffentlichen.

Rückblickend kann der 14. Kulturschwerpunkt "Regionales Bauen" von Landkreis und Kreiskulturforum als großartiger Erfolg verbucht werden. Weber blickte anhand einer Powerpointpräsentation auf 33 Veranstaltungen an 25 verschiedenen Orten quer durch den Landkreis, die von Ende April 2016 bis Ende Januar 2017 abgehalten wurden. Rund 3 500 Besucher, so dessen Zählung, beteiligten sich an Führungen, Exkursionen, Vorträgen, Ausstellungen und Lesungen. Zudem gab es einen Workshop, einen jurierten Wettbewerb, zwei Schülerprojekte und Podiumsgespräche, bei der das baugeschichtliche Erbe exemplarisch in jeglicher Provenienz vorgestellt worden war.

Als "wahre Renner" listete Weber die Führungen durch historische Gebäude auf. So die Fachwerkbauten in Bad Saulgau, die Besichtigung des historischen Prominentenviertels der Sigmaringer Josefinenstraße entlang oder die Sepulkralarchitektur auf dem Friedhof in Pfullendorf. Allein 250 Gäste zog der sanierte Marstall in Krauchenwies an.

Erwähnenswert als Nachklänge früherer Schwerpunkte ragten 2016 drei Ereignisse heraus: Auf der Heuneburg wurde ein Sammelband zur Vor- und Frühgeschichte des Kreises vorgestellt. In der Stadtbücherei Pfullendorf gab es eine Lesung zur "Zeitenwende 1914" und eine literarische Anthologie "Familienerinnerungen aus dem Großen Krieg". Präsentiert wurde dabei auch ein reich illustrierter Museumsführer. Die Überreichung des Kleinkunstpreises avancierte zum rauschenden Kulturabend im Bürgersaal des Inzigkofener Rathauses.

Landrätin Stefanie Bürkle lobte Webers Engagement und das seines Stabes – trotz vielfältiger Aktivitäten bespiele er nur 0,3 Prozent des Haushaltetats.

Vortragsreihe

Zum aktuellen Kulturschwerpunkt spricht der Schweizer Theologe Pierre Stutz unter den Titel "Geborgen und frei – Impulse für eine menschennah-ökumenische Spiritualität" am 4. Oktober in Sigmaringen.

Vorträge wird es von Martin Bauschke, Stiftung Weltethos, zu "Wahrheit und Toleranz – oder: Gibt es nur eine wahre Religion" geben. Der Theologe Professor Dietmar Mieth referiert zu "Meister Eckhart als Stichwortgeber des interreligiösen Dialogs", Professor Karl-Josef Kuschel zu "Religion(en) als Brücke oder Hindernis zwischen den Kulturen?" und der Historiker Elmar Kuhn zur Reformation in Oberschwaben.

Theologe Professor Walter Sparn spricht über "Die anderen Reformatoren – Christoph Schappeler, Ulrich Zwingli und Martin Bucer" sowie Dekanatsreferent Frank Scheifers über "Reformationsgedenken 2017 – Eine große Chance für die Ökumene" am 21. September in Pfullendorf.