Sigmaringen Großes Programm lockt am Sonntag zum Stadtbummel in Sigmaringen

Großes Programm lockt am Sonntag zum Stadtbummel in Sigmaringen

Viele Attraktionen sind am verkaufsoffenen Sonntag geboten. Das Stadtbusjubiläum zieht die Menschenmassen besonders an. Der Renner: die Oldtimerbusfahrten in die ehemalige Kaserne. Auch in den Geschäften der Kreisstadt geht es hoch her.

Sigmaringen – Tausende Besucher strömten am Sonntag in die Innenstadt. Das 25-jährige Stadtbusjubiläum in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag unter dem Motto „Tag der Sicherheit und Mobilität“ zog die Massen an. In der Fußgängerzone und vor dem Rathaus gab es kaum ein Durchkommen für die Besucher. Auch der neue Karlsplatz wurde neugierig unter die Lupe genommen. Als am Nachmittag die Sonne zum Vorschein kam, hatten die Gastronomiebetreiber alle Hände voll zu tun. Wer ein Plätzchen im Freien erhaschen konnte, durfte sich glücklich schätzen. Auf dem Leopoldplatz boten die Stadtwerke eine Tombola an. An einem Glücksrad gab es Preise zu gewinnen. Blickfang waren hier zwei Oldtimer-Busse: ein original Doppeldecker aus London sowie ein Pariser Stadtbus aus dem Jahr 1935. Neben kostenlosen Stadtbusfahrten gab es Fahrten im Viertelstundentakt mit zwei historischen Bussen zur ehemaligen Kaserne – ein Erlebnis der besonderen Art.

Schwerstarbeit hatte Anton Häußler zu verrichten. Der 82-jährige passionierte Busfahrer saß am Steuer eines Oldtimer-Busses, Marke FBW, Baujahr 1955 aus der Schweiz. Sicher steuerte er den Bus trotz nicht vorhandener Servolenkung und Rechtssteuerung durch die Straßen hoch zur Kaserne. Früher war Häußler selbst Busfahrer, danach hat er Gefallen am Restaurieren der Fahrzeuge gefunden, wie er im Gespräch dem SÜDKURIER erzählte. „Ein Supergefühl. Die Sitze sind genial und die Federung ist total gut“, zeigte sich Thomas Gäßler aus Sigmaringen von der Sonderfahrt begeistert. In der ehemaligen Kaserne warteten derweil zahlreiche Attraktionen. In einem Fahrschulbus sowie in zwei Elektroautos konnte man sich selbst einmal hinter das Lenkrad klemmen oder sich über den InnoCamp informieren.

Freuen über regen Besucherandrang durften sich auch die Geschäftsleute, die neueste Modetrends und Produkte präsentierten. In den Geschäften ging es hoch her. „Kaum hatten wir geöffnet, da gab es schon einen großen Andrang“, freute sich Klaus Engel vom Modegeschäft Haus Nummer 29 in der Schwabstraße über die tolle Resonanz. In der Antonstraße, die für den Verkehr gesperrt war, präsentierten Unternehmen wie die Feuerwehr, DRK und Malteser ihre Fahrzeuge unter dem Motto „Mobilität und Sicherheit“. Zu sehen gab es auch die neuesten Automodelle Sigmaringer Händler, während vor dem Rathausplatz die Motorradfans auf ihre Kosten kamen. Begeisterung bei den meist jungen Besuchern löste ein Bobbycar-Parcours aus. Ab dem Heimatmuseum ging es in flotter Fahrt in Richtung Schön-Eck. Auch in den Gewerbegebieten „Am Schönenberg“ und „Käppeleswiesen“ war die Hölle los.

Neu kreierter Stadteingang Ost als weitere Attraktion

Der Karlsplatz setzt einen städtebaulichen Akzent, worüber sich Bürgermeister Thomas Schärer freut.

Die neue Visitenkarte kann sich sehen lassen: Gemeint ist der Karlsplatz am Stadteingang Ost, der vor zahlreichen Zuschauern feierlich eröffnet wurde. „Dieser Platz wird sich neben dem Leopoldplatz, dem Marktplatz zum dritten wichtigen Aufenthalt in unserer schönen Stadt entwickeln“, verkündete stolz Bürgermeister Thomas Schärer bei der Eröffnungsfeier. Sein Dank galt auch dem Fürstenhaus, ohne das so ein Projekt nicht zu realisieren gewesen wäre. Nach dem offiziellen Teil schnitt die Prominenz im Beisein des Fürstenpaars ein Band durch. Für die Fontänen hieß es: „Wasser marsch!“

„Der Karlsplatz setzt einen städtebaulichen Akzent“, ist Bürgermeister Thomas Schärer überzeugt und führt dies auf die Tatsache zurück, dass seit Vorstellung der Pläne sowohl in der Verwaltung als auch im Stadtrat intensiv über diesen Platz diskutiert worden sei. „Mit diesem neuen Platz gelingt es, das prägende Marstallgebäude an die Innenstadt anzubinden und den Verkehr unterzuordnen“, steht für das Stadtoberhaupt fest. Dabei bezeichnete er seinen Stadtbaumeister Thomas Exler als „Vater dieser Idee“. Seine Vorstellung über eine Neugestaltung des gesamten Platzes zwischen Marstallcenter und Kreismedienzentrum habe die Verwaltung und den Stadtrat überzeugt. Durch den Platz werde die Innenstadt größer und stelle eine Verbindung zum Bahnhofsareal, dem Hofgarten und dem Fachmarktzentrum in der Au her. Mit einem Dank an das Fürstenhaus schloss der Bürgermeister seine Rede.

Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern habe persönlich die Idee von der Stunde an bis heute nicht nur wohlwollend, sondern auch aktiv begleitet. Dank galt auch dem Immobilienverwalter des Fürstenhauses, Thomas Kanjar, für die gute Zusammenarbeit.

Bevor Stadtbaumeister Thomas Exler den zahlreichen Zuschauern den Platz erklärte und die eine oder andere technische Angabe dazu machte, ergriff Fürst Karl Friedrich das Wort. Auch für das Fürstenhaus sei heute ein schöner Tag, ja ein Freudentag. Das lange Warten habe sich gelohnt. „Unsere Erwartungen sind voll erfüllt worden“, dankte der Fürst der Stadt für die gute Zusammenarbeit. Das Denkmal seines Urgroßvaters Karl habe jetzt, nachdem es inzwischen mehrmals umgezogen sei, einen würdigen Platz erhalten. Er hoffe, dass der Platz von der Bevölkerung angenommen und auch sauber gehalten werde.

Architekt Markus Pieper vom Kölner Büro Greenbox, das den Gestaltungswettbewerb gewonnen und den Platz geplant hat, dankte den Bauarbeitern der Inzigkofer Firma Storz, die gute Arbeit geleistet haben. Der Zeitraum zwischen dem Ende des Architektenwettbewerbs und dem Baubeginn habe lediglich ein Jahr in Anspruch genommen und sei extrem knapp gewesen.

Bevor die Verantwortlichen mit Bürgermeister Thomas Schärer und dem Fürstenpaar an der Spitze zur Tat schritten und ein Band durchschnitten und damit den Karlsplatz für eröffnet erklärten, segnete Stadtpfarrer Ekkehard Baumgartner den neuen Platz und sorgte für einen Lacher, als er meinte: „Der Mensch hat hier Vorrang vor dem Verkehr, deshalb fahre ich gerne auch außen herum!“