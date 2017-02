Sugmaringen-Laiz Große Vorfreude bei den Narren aus Laiz

Balkenstrecker halten das Bruderschaftstreffen ab. 4200 Hästräger und über 70 Gastzünfte wirken beim Sonntagsumzug um 13.30 Uhr mit.

Sigmaringen-Laiz – Der Countdown läuft bei der Balkenstrecker Narrenzunft aus Laiz: Sie fühlt sich nach etlichen Sitzungen und Treffen mit Laizer Vereinen, freiwilligen Helfern und Behörden gerüstet und kann das Bruderschaftstreffen Obere Donau an diesem Wochenende, am 11./12. Februar, schultern. Neben den acht Zünften der Bruderschaft werden sich über 70 Gastzünfte mit 4200 Hästrägern im Stadtteil Laiz mit seinen fast 3000 Einwohnern einfinden. „Ein mordmäßiges Ding, was wir da stemmen“, sagt Balkenstrecker-Zunftmeister Johannes Wolf im SÜDKURIER-Gespräch und freut sich auf eine sehr bunt zusammengestellte Mischung an närrischen Teilnehmern. Da hätte seine Zunft mit 140 Mitgliedern, die allesamt tüchtig eingespannt worden sind, noch eine Schippe draufgelegt. Vor sieben Jahren, als die Laizer schon einmal ein großes Narrentreffen ausgerichtet hatten, waren 3800 Hästräger gekommen.

Ihren Namen Balkenstrecker führen die Laizer Narren auf die Zeit des Brückenbaus über die Donau in Laiz zurück, erklärt der Zunftmeister. Weil aber die Balken für die Holzbrücke zu kurz geraten waren, seien die Brückenbauer einer Sage nach auf die glorreiche Idee gekommen, diese in die Länge zu ziehen. Und das müsse wohl funktioniert haben, da eine Brücke über die Donau tatsächlich besteht.

Die 1953 gegründete Zunft besteht aus acht Gruppen. Im Rotrock präsentiert sich Zunftmeister Johannes Wolf. Die Balkenstrecker symbolisieren die Brückenbauer aus jener Zeit. Die Balkenheimer mit verschmitzt grinsender Maske stellen die damals dominanten einzelnen Handwerker und Berufsgruppen dar. Die Backhausweiber umtreiben die Zunftstube der Narrenzunft und hatten früher Brot für die Bevölkerung gebacken. „Der Narrabolizei“ symbolisiert den früheren Ortspolizisten, der früher als oberster Gesetzeshüter galt und heute die Zunft bei den Umzügen anführt. Als älteste Brauchtumsdarsteller in Laiz fungieren jedoch die Bräutlingsgesellen. Dieser Brauch war zurzeit des 30-jährigen Krieges (von 1618 bis 1648) entstanden, als es für die dezimierte Bevölkerung kaum Zukunftsperspektiven gab und sich nur wenige Männer getrauten, sich zu vermählen und Nachwuchs zu zeugen. Sie wurden von Ledigen auf eine Stange gesetzt und zur Feier um den Narrenbrunnen getragen. In Laiz, das bis 1975 eine eigenständige Gemeinde war, ist dies seit 1659 aus einem Kirchenbuch überliefert. Weiter gibt es in der Zunft die Marketenderinnen und den eigenständig gewordenen Spielmanns- und Fanfarenzug, beide werden sich aber an der aktuellen Fasnet nicht beteiligen.

Los geht es am Samstag um 18 Uhr. Acht Mitgliedszünfte finden sich am Rathausplatz ein, wo die Zunftmeister der Narrenbrüder um den Milleniumsbrunnen gebräutelt werden. In der Festhalle steigt danach der Bruderschaftsball, von den Mitgliedszünften gestaltet. Zeitgleich herrscht närrisches Treiben in allen Lokalitäten auf dem Festplatz.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des großen Umzuges um 13.30 Uhr. Dem Festausschuss sei es gelungen, nicht nur befreundete Zünfte des Heubergs zu animieren, es kommen auch Narren aus dem Hechinger, Tuttlinger und Stockacher Raum und aus dem Linzgau.

Großen Wert legt die Zunft auf die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes. Dafür würden auch die Betreiber der Besesenwirtschaften und ein verpflichtetes Sicherheitsunternehmen sorgen. So ist der Zutritt auf das Festgelände für Jugendliche erst ab 16 Jahren möglich.

Narrentreffen