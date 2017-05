Sigmaringen Gospelkonzert in der Klosterkirche

Living Voices sind am Samstag, 27. Mai, um 19 Uhr im Sigmaringer Kloster Gorheim zu erleben.

Sigmaringen – Teile deine Freude, „Share Your Joy“ war 2016 ein Projekt der Living Voices, bei dem zwanglos weibliche und männliche Sänger zum Chorsingen mitgebracht werden durften. Wie der Verein mitteilt, käme es vor allem bei jüngeren Mitgliedern vor, das durch Studium, berufliche Veränderung oder Wegzüge etwas an Klangpotenzial verloren ginge. Sehr beliebt seien auch Auslandsaufenthalte, wie der von Claudia Schidlo, die ein halbes Jahr in Australien lebte: Sie kann aber zum Konzert am Samstag, 27. Mai, in der Klosterkirche Gorheim wieder in den Chorreihen stehen.

Die Living Voices gehören zu den Pionieren in der Region, was moderne Chormusik angeht. 1993 gegründet, ist der Chor bis heute ein Beispiel an Experimentierfreudigkeit, neues Klangmaterial auszuprobieren und umzusetzen. Die 20-köpfige Crew ist weit herumgekommen. Besonders prägend sei die Black-Gospel-Tour durch die Südstaaten der USA gewesen, zuletzt wirkten sie 2016 am Weltjugendtag in Krakau mit Father Chris Tuesday aus Atlantic City mit, der auch in Sigmaringen bekannt ist. Professionelle Stimmbildung gehöre zu den obersten Prioritäten des Chores, wofür auch internationale Dozenten, wie zuletzt Martina Pavone aus Mailand engagiert werden. Gerade sie schaffe es, ohne Künstelei und langwierige Tonleiter-Schleifen, den natürlichen Klang einer Stimme zu entfalten. Begleitet wird der Chor von einer kleinen Band mit Martin Schidlo am Schlagzeug und Ekkehard Heim am Bass. Musikalischer Leiter ist Anton Roggenstein, der auch am Klavier begleitet. Er ist studierter Jazz-, Schul- und Kirchenmusiker und Preisträger von Orgel- und Chorwettbewerben. Neben der Chor- und Konzerttätigkeit, ist er Pianist am Landestheater Tübingen und dort ebenfalls zuständig für den Bereich Chor.

Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Chorarbeit sind willkommen.