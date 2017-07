Sigmaringen Gespräche auf der roten Bank

Die SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier kommt am Freitag, 28. Juli, zu einer Veranstaltung auf den Sigmaringer Marktplatz am Rathausbrunnen.

Sigmaringen (jüw) Die SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier macht am Freitag, 28. Juli erstmalig Station in der Kreisstadt. Mit einem völlig neuen Veranstaltungsformat möchte sie mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen: auf einer roten Bank, die auf zentralen Plätzen oder in den Fußgängerzonen in den Städten Baden-Württembergs platziert wird. In Sigmaringen hat sie für die Veranstaltung den Brunnen auf dem Marktplatz auserkoren. Als Zeitraum ist eine Stunde zwischen 17.30 und 18.30 Uhr vorgesehen. Leni Breymaier ist Gewerkschafterin und hat seit Oktober vorigen Jahres den Vorsitz ihrer Partei in Baden-Württemberg übernommen: Auf dem Parteitag in Heilbronn wurde sie von 85 Prozent aller Delegierten gewählt.