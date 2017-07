Sigmaringen Gesellschaft für Kunst und Kultur wünscht sich mehr Besucher

Die Gesellschaft für Kunst und Kultur hat bei ihrer Hauptversammlung die Qualität der Angebote im Kulturprogramm hervorgehoben. Obwohl die Veranstaltungen teils auf große Resonanz stoßen, hoffen die Mitglieder dennoch auf mehr Besucher.

Die Gesellschaft für Kunst und Kultur Sigmaringen hat bei ihrer Hauptversammlung das Kulturprogramm für 2018 vorgestellt, das weiterhin hohe künstlerische Qualität in die Kreisstadt bringen soll. Das Vorstandsteam wünscht sich mehr Besucher, eine größere finanzielle Unterstützung vonseiten der Stadt Sigmaringen und vermisst deren angekündigte Kulturkonzeption.

Großen Beifall erhielt ein Mitglied, das ein fehlendes Kulturreferat innerhalb der Stadtverwaltung bemängelte. "Es geht um die Kultur der Stadt und die ist wesentlicher Bestandteil unseres menschlichen Daseins", richtete der Sprecher sein Anliegen an den Bürgermeister. Die Hauptversammlung der Gesellschaft für Kunst und Kultur nahm ihren gebührenden Auftakt in der Kirche St. Johann in Sigmaringen.

Dort spielte Bezirkskantor Bruno Hamm zwei Stücke von Johann Sebastian Bach auf der Orgel und erklärte den Mitgliedern, die sich auf der Empore versammelt hatten, die Funktionsweise des Instruments.

Danach ging es in der Alten Schule weiter. Vorsitzender Siegfried Gebhard, sein Stellvertreter Fritz Kovacic und Gabriele Hellmeier-Ringwelski warfen einen Blick zurück auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Einige Konzerte, Theateraufführungen und Opernfahrten seien zwar auf eine große Resonanz gestoßen, doch seien insgesamt mehr Besucher wünschenswert. Gerade die Jugend und die jungen Erwachsenen sollten verstärkt angesprochen werden. Deshalb werde der Verein bei seiner Programmauswahl die Sternchenthemen der Schulen berücksichtigen.

Bürgermeister Thomas Schärer lobte die Arbeit der Gesellschaft und versicherte, dass die Kulturkonzeption demnächst von einer Agentur in Angriff genommen werde. Die Verzögerung sei durch die Absage von zwei Agenturen entstanden. Seit 68 Jahren bestehe nun die Gesellschaft für Kunst und Kultur, erläuterte Siegfried Gebhardt, und die Künstler seien begeistert von den Möglichkeiten der unterschiedlichen Bühnen in der Stadt. "Wir konnten wieder feststellen, dass wir mit besonderen Künstlern besondere Leute nach Sigmaringen locken", ergänzte Fritz Kovacic und verwies auf das Konzert mit dem Armida Quartett. Die Auflistung der Ausgaben und Einnahmen verdeutlichte jedoch, dass das kulturelle Engagement der Gesellschaft ohne Sponsoren nicht zu gestalten wäre. Ihnen galt der besondere Dank.

Die Mitglieder wählten erneut Siegfried Gebhardt zum Vorsitzenden und Fritz Kovacic zu seinem Stellvertreter. Darüber hinaus konnte Siegfried Gebhardt vier Mitglieder für langjährige Treue ehren: Helga Werner (25 Jahre), Ilse und Peter Lippert (50 Jahre) und Fritz Kleinmann (60 Jahre).