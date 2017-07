vor 4 Stunden Hermann-Peter Steinmüller Inzigkofen Gericht entscheidet am Freitag über Eigenanteil an Schülerbeförderungskosten

Eine Elterninitiative will erreichen, dass der Eigenanteil an den Kosten zur Schülerbeförderung gestrichen wird. Der Elternbeitrag soll komplett abgeschafft werden. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen gibt seine Entscheidung am Freitag um 10 Uhr bekannt.