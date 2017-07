vor 1 Stunde SK Sigmaringen Georg-Zimmerer-Straße: Polizei sucht Zeugen für Unfall auf Parkplatz

Eine 26-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch, gegen 11 Uhr, auf einem Parkplatz an der Georg-Zimmerer-Straße beim Ausparken in das Fahrzeug eines vorbeifahrenden 86-Jährigen geprallt, berichtet die Polizei.