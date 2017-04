Sigmaringen Gemeinderat Sigmaringen: Günter Bruttels Nachfolge wird geregelt

In den Gemeinderat Sigmaringen rückt bei der Sitzung am Mittwoch, 26. April, für den Verstorbenen bei den Freien Wählern der Unternehmer Markus Mihatsch nach, als Bürgermeister-Stellvertreter ist Walter Kubenz vorgesehen.

In der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 26. April, um 18 Uhr geht es um die Nachfolgeregelung für den verstorbenen Stadtrat Günter Bruttel, der den Freien Wählern und dem Kultur-, Sport-, Umwelt und Verkehrsausschuss angehörte.

Die Nachfolge wird der Sigmaringer Unternehmer Markus Mihatsch, Inhaber eines Malerbetriebs, übernehmen. Im Rat wird er in sein neues Amt verpflichtet werden. Auf der Liste der Freien Wähler steht er als erster Nachrücker fest. Aber es geht auch um den stellvertretenden Bürgermeister. Das Amt von Bruttel soll Klaus Kubenz (Freie Wähler) übernehmen, der schon einmal ehrenamtlicher Vertreter des Bürgermeisters war.