Sigmaringen Gemeinderat Sigmaringen: Bernt Aßfalg im Amt bestätigt

Sigmaringen (loe) Mit 25-Ja-Stimmen und damit einstimmig ist Bernt Aßfalg als Erster Beigeordneter der Stadt Sigmaringen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in geheimer Wahl in seinem Amt bestätigt worden. Die Stelle war am 3. Februar 2017 im Staatsanzeiger ausgeschrieben worden. Bernt Aßfalg hat sich am 13. Februar 2017 um die Stelle beworben. Wie Hauptamtsleiterin Helga Lehn den Räten mitteilte, haben zwei weitere Mitbewerber ihre Kandidatur zurückgezogen. Da sich nur der derzeitige Stelleninhaber zur Wahl stellte, wurde laut Gemeinderatsbeschluss vom 25. Januar 2017 auf einer Bewerbervorstellung verzichtet. Die achtjährige Amtszeit des Ersten Beigeordneten endet am 31. Mai. Bernt Aßfalg wird die Stelle ab 1. Juni wieder besetzen. Bernt Aßfalg bedankte sich nach der Wahl bei den Gemeinderäten für ihr Vertrauen und freut sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit.