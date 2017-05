Sigmaringen Gebäude erhalten ihren alten Charme zurück

Roland Stegmaier referiert im Staatsarchiv Sigmaringen über historische Bauwerke. Der Fachmann erläutert die Merkmale mittelalterlicher Architektur.

Sigmaringen – Auf Einladung des Hohenzollerischen Geschichtsvereins widmete sich Architekt Roland Stegmaier aus Bingen-Hochberg den aus dem Mittelalter stammenden Gebäuden im Landkreis Sigmaringen. Am besonderen Beispiel des ehemaligen Sigmaringer Kantorenhauses, auch als Dorn’sches Haus bekannt, erläuterte Stegmaier die Architektur und den Prozess der Rekonstruktion.

Roland Stegmaier entwickelte einen Blick für mittelalterliche Gebäude und restaurierte bereits einige von ihnen. Auf einer Übersichtskarte zeigte er, wie viele Bauwerke sich aus dem Hoch- und Spätmittelalter in der oberschwäbischen Region entdecken lassen. In einem geografischen Ausschnitt führt Riedlingen die Liste mit 14 Bauwerken an, dicht gefolgt von Mengen mit 13.

Anhand von Fotos erläuterte er, welche Merkmale auf einen mittelalterlichen Ursprung von Häusern hinweisen, auch wenn das Fachwerk nicht zu sehen ist. Dazu gehören die Vorkragungen, was bedeutet, dass ein Haus mit jedem Stockwerk weiter nach außen ragt, die moderate Dachneigung, der quadratische Grundriss, die Zweigeschossigkeit sowie die Proportionen. Die Vergleichsfotos, welche die restaurierten Gebäude neben dem verputzten Zustand zeigten, führten vor Augen, welcher Charme und welche Schönheit durch das Freilegen des Fachwerks ans Licht kommen. Sein „bauhistorisches Ego“ treibe Stegmaier dazu, die späteren Umbauten zugunsten des mittelalterlichen Aussehens zu entfernen.

Das Denkmalamt hätte es gerne gesehen, wenn der Architekt das nachträglich eingebrachte Schaufenster im Kantorenhaus, das sich an der Zufahrt zum Schloss und der Pfarrkirche St. Johann befindet, belassen hätte. Doch Stegmaier riss es heraus, um die Stelle nach mittelalterlicher Bauweise zu rekonstruieren. „Dendrochronologische Untersuchungen der Balken haben ergeben, dass das Haus 1464 gebaut wurde“, erzählte er. 1552 habe die Sebastianskaplanei das Haus gekauft, das 1649, 1690 und 1760 renoviert worden sei. 1787 habe Kantor Anton Stocker das Haus erworben. Von 1818 bis 1856 sei Kantor Konrad Siebenrock als Besitzer verzeichnet. Buchhalter Jakob Dorn, nach dem das Haus ebenfalls benannt ist, erbte es und verkaufte es 1929 an die Kirche. Nach dem Krieg erwarb Familie Gauggel das Haus und verkaufte es 2016 an Stegmaier, der das alemannische Fachwerk freilegte. Anhand einer Fotodokumentation ließ er an dem Prozess der Rekonstruktion teilnehmen und erläuterte die typischen mittelalterlichen Architekturmerkmale. Seine Arbeit empfinde er als ein Stück Kulturarbeit.

Geschichtsverein bestätigt seine Führungsriege

Bei seiner Hauptversammlung blickte der Geschichtsverein auf ein gelungenes Jahr zurück.

Neben der quartalsweise erscheinenden Zeitschrift „Hohenzollerische Heimat“, um deren Herausgabe sich Robert Frank kümmert, sei nun unter der Leitung von Andreas Zekorn der Doppelband 2015/16 „Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte“ erschienen, verkündete Vorsitzender Volker Trugenberger. 2017 feiert der Geschichtsverein sein 150-jähriges Jubiläum am 29. September mit einem Festakt in der Portugiesischen Galerie im Schloss Sigmaringen. Zudem beschlossen die Anwesenden, ihr früheres Vorstandsmitglied Otto Werner zum Ehrenmitglied zu ernennen.

Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand bestätigt: Volker Trugenberger (Vorsitzender), Thomas Jauch (Stellvertreter), Georg Loges (Schriftführer) und Wolfgang Wenzel (Schatzmeister). Zum festen Beirat gehört der Leiter des Staatsarchivs, der Leiter der Hofbibliothek, der Leiter der Heimatbücherei Hechingen, die Kreisarchivare der Landkreise Zollernalb und Sigmaringen. Die auf vier Jahre gewählten Beiratsmitglieder sind Otto H. Becker, Otto Bogenschütz, Robert Frank, Birgit Meyenberg, Rolf Vogt. (imi)