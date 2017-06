Sigmareingen Ganz im Zeichen des Indianers

Kinder tauchen in Welt von Sioux und Apachen ein und sind ganz begeistert vom Ferienprogramm der Stadt Sigmaringen. Das Kinderhäusle animiert seine jungen Teilnehmer zu einem kreativen Mitwirken.

Sigmaringen – In die Welt der Sioux und Apachen eingetaucht sind an die 50 Kinder, die am Ferienprogramm der Stadt Sigmaringen teilgenommen haben. Zwei Tage lang hat sich das Kinderhäusle an der Donau unterhalb des Hohenzollern-Schlosses in ein traditionelles Indianerdorf für Kinder verwandelt. Von der Kreativität ihrer Kinder konnten sich die Eltern zum Abschluss der Indianertage selbst ein Bild machen. Sie staunten nicht schlecht, was ihre Sprösslinge in den zwei Tagen alles gebastelt haben. Da wurden Zelte gebaut, eigene Kostüme genäht, Regenmacher gebastelt, ebenso Holz-Tomahawks, die jeder Indianer zu seiner Ausrüstung benötigt.

Mit großem Eifer waren 50 Kinder aus den Sigmaringer Schulen der ersten bis fünften Klasse bei der Sache und nähten und bastelten was das Zeug hielt. War im vergangenen Jahr das Motto des Ferienprogramms „Mittelalter“, stand dieses Jahr ein traditionelles Indianerdorf im Mittelpunkt. „Die Kinder sollten ihr eigenes Dorf entstehen lassen“, so Daniela Banzer, Fachbereichsleiterin Familie, Jugend, Bildung und Demografie der Stadt Sigmaringen. Unter ihrer Anleitung und den ehrenamtlichen Helfern durften die Kinder an zwei Tagen rund sechs Stunden lang das Motto „Indianer“ voll und ganz ausleben.

Höhepunkt und Abschluss der Indianertage war der Besuchstag der Eltern. Bevor sie in das eingezäunte Gebiet rund um das Kinderhäusle eingelassen wurden, versteckten sich die Kinder in ihren Zelten und versammelten sich dann unter lautem Indianergeheul um den selbstgebastelten Totempfahl. Dort wurde getanzt und gesungen: „Was tun die Indianer den lieben, langen Tag? Schafe hüten, Reiten und Pferde züchten“. Anschließend führten die Kinder ihre Eltern, Omas und Opas durch das Indianerdorf, bewiesen beim Pfeil- und Bogenschießen viel Geschick und erprobten zusammen mit ihren Eltern mit verbundenen Augen ein Wolfspfad, der zahlreiche Hindernisse mit sich brachte.

Großer Andrang herrschte auch am Lehmbackofen, der bereits im vergangenen Jahr entstanden ist. Dort haben die Kinder ihr eigenes Indianerbrot gebacken und ihre Eltern zu einer Verköstigung eingeladen. Am Schluss des Besuchstags hatten dann die Väter und Opas alle Hände voll zu tun. Die Zelte wurden fachmännisch abgebaut und mit nach Hause genommen. Wenn es nach der sechsjährigen Hanna und ihrer achtjährigen Schwester Lena gegangen wäre, hätte das Ferienprogramm, an dem sie zum ersten Mal teilgenommen haben, durchaus noch länger dauern können. Stolz zeigten sich ihre selbst gebastelten Tomahawks und Regenmacher und meinten: „Uns hat es super gefallen. Das Programm an beiden Tagen war toll“.

Ferienspaß

Bildergalerie im Internet:

Die Stadt Sigmaringen hat wieder abwechslungsreiche Sommerferien-Betreuungsangebote. Für Grundschüler der Klassen 1 bis 4 bietet sie eine Betreuung von 31. Juli bis 9. September an. Ein Angebot für Kindergartenkinder besteht vom 7. August bis 25. August. Der Eltenbeitrag beträgt beim verlängerten Vormittag 6,50 Euro und beim Ganztagesplatz 8,50 Euro. Für das Mittagessen werden 3,70 Euro berechnet. Anmeldungen sind ab sofort bis 5. Juli möglich. Weitere Infos unter Telefon 0 75 71/10 61 16. (loe)