Sigmaringen GSW plant Hotel in der Vorstadt von Sigmaringen

Das Immobilienunternehmen hat das ehemalige Ausbildungszentrum der Bundeswehr gekauft.

Sigmaringen (loe) Als möglicher Standort für ein Hotel wurde das frühere Ausbildungs- und Schulungszentrum der Bundeswehr in der Vorstadt seit längerem gehandelt: Jetzt scheint ein wichtiger Schritt in diese Richtung gelungen zu sein. Die Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau (GSW) hat das Gebäude erworben und plant dort ein Hotel zu erstellen. Damit würde ein lang ersehnter Wunsch der Stadt in Erfüllung gehen. „Den Kaufvertrag haben wir im April mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) abgeschlossen“, sagt GSW-Geschäftsführer Roy Lilienthal im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Über den Kaufpreis hüllt er sich in Schweigen.

Angeblich soll es mehrere Bieter für dieses Gebäude gegeben haben. Laut Lilienthal plant sein Unternehmen ein Hotel mit rund 80 Betten auf dem Areal. Die Lage des Gebäudes bietet sich für ein Hotel geradezu an, liegt es doch zwischen dem Donauufer und der Laizer Straße und ist auch verkehrsgünstig zu erreichen. „Derzeit beschäftigen wir uns mit der Planung und der Frage, ob das Gebäude umgebaut werden kann oder ob der Aufwand zu groß ist und es abgerissen werden muss“, informiert der Geschäftsführer weiter. Laut seinen Vorstellungen soll diese Frage bis Herbst dieses Jahres entschieden sein. Lilienthal: „Wenn die Sache rund ist werden wir mit möglichen Betreibern sprechen“. Das könne auch schon in naher Zukunft geschehen, sollte ein geeigneter Betreiber gefunden werden. Der könne sich dann auch in die Planung einbringen.

Mit dem Kauf des früheren Schulungszentrums der Bundeswehr beim Bootshaus macht die GSW ein Versprechen wahr, das GSW-Geschäftsführer Roy Lilienthal anlässlich eines Baustellenfestes in der Strohdorfer Straße (dort baut die GSW derzeit ein Apartmenthaus mit 23 Wohnungen) gegeben hat, das in den vergangenen Jahren gezeigte Engagement hinsichtlich einer nachhaltigen Stadtentwicklung Sigmaringens auch in naher Zukunft fortzusetzen. Danach will die GSW in den kommenden Jahren nicht nur in Neubauten investieren, sondern auch die Modernisierung des vorhandenen Wohnungsbestandes vorantreiben.