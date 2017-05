Sigmaringen GSW lädt zum Baustellenfest ein

Bauarbeiten am Apartmenthaus in der Strohdorfer Straße liegen im Zeitplan. 20 von 23 Wohnungen sind bereits verkauft worden. Wohnungsbaufirma plant weitere Vorhaben in der Sigmaringer Innenstadt.

Sigmaringen (loe) Zu einem Baustellenfest – das Richtfest zu einem früheren Zeitpunkt fiel dem schlechten Wetter zum Opfer – hat die Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-Württemberg (GSW) in die Strohdorfer Straße in Sigmaringen eingeladen. Dort entsteht derzeit das Projekt „Wohnen mit Schlossblick“ – ein Apartmenthaus mit 23 Wohnungen. „Bis heute konnten 20 der 23 Wohnungen an Interessenten veräußert werden“, freute sich der Geschäftsführer der GSW, Roy Lilienthal vor zahlreichen Gästen, unter ihnen die Eigentümer und vor allem die am Bau beteiligten Arbeiter. Die Bauarbeiten am Apartmenthaus sollen im Oktober oder November abgeschlossen sein.

Bevor die Gäste, unter ihnen Bürgermeister Thomas Schärer, die Gelegenheit zu einem Rundgang durch das im Rohbau befindliche Gebäude hatten, berichtete der GSW-Chef, mit welch architektonischem Können dieses Grundstück inmitten der Stadt geplant wurde und wie gut sich das Gebäude in die Umgebung einfüge. Die Ausrichtung der Wohnungen habe die Planer vor eine große Herausforderung gestellt: Sollte einer Südausrichtung oder der Nordausrichtung mit Blick zum Schloss der Vorzug gegeben werden. Schließlich habe man sich entschieden, dem Schlossblick und nicht der Straßenseite bei der Gestaltung der Wohnungsausrichtung den Vorzug zu geben. Großen Wert legte Lilienthal auf die Feststellung, dass dieser Neubau in der Innenstadt auch ein Zeichen dafür sei, dass die GSW auf den Standort Sigmaringen setze. „Das von uns in den vergangenen Jahren gezeigte Engagement hinsichtlich einer nachhaltigen Stadtentwicklung Sigmaringens werden wir auch in den kommenden Jahren fortsetzen“, erklärte er sehr zur Freude des Bürgermeisters.

Der steigenden Nachfrage nach Wohnungen in der Kernstadt begegne die GSW nicht nur mit dem Projekt in der Strohdorfer Straße. Im Ziegelesch plane das Unternehmen auf einem der letzten noch unbebauten Grundstücksareale 14 Familienhäuser in Doppel- und Reihenhausausführung. Im Ziegelacker, so Lilienthal weiter, verfüge die GSW über einen ihrer größten zusammenhängenden Wohnungsbestände mit 162 Wohnungen. Man investiere nicht nur in Neubauten, sondern werde somit in den kommenden Jahren auch die Modernisierung des vorhandenen Wohnungsbestandes der GSW in Sigmaringen vorantreiben.

Bürgermeister Thomas Schärer hörte diese Aussage des GSW-Chefs sehr gerne, auch im Hinblick „auf die von der Politik geforderte Verdichtung des Wohnraums in den Innenstädten, um den Flächenverbrauch zu reduzieren“, wie er in seiner Begrüßungsrede ausführte. Auch werde Stadt mit einigen Maßnahmen dazu beitragen, die Strohdorfer Straße schöner zu gestalten und damit zur Attraktivität der Innenstadt beizutragen. Architekt Jürgen Gaiser vom Büro Planquadrat hat die Wohnanlage entworfen. Wegen des anspruchsvollen Baugrundes sei es schwierig gewesen die Vorstellungen des Bauherrn wirtschaftlich umzusetzen. Ein besonderes Lob galt daher den Bauarbeitern der Firma Reisch, denen das sehr gut gelungen sei.