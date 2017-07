Sigmaringen Fürstin Katharina von Hohenzollern zeigt ihre edlen Kleider

Einst getragen zum Dinner mit der Queen, zum Geburtstag von Adligen oder zur Hochzeit: Fürstin Katharina von Hohenzollern zeigt in einer neuen Ausstellung einige ihrer besonderen Kleider. Darunter ist auch jenes, das sie zu ihrer Hochzeit mit Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern am Abend getragen hat.

Einen Blick in den fürstlichen Kleiderschrank werfen, diese Gelegenheit bietet sich jetzt im Schloss Sigmaringen: Fürstin Katharina von Hohenzollern hat mit ihrem Mann Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern eine kleine Ausstellung eröffnet. Im historischen Ahnensaal, der sonst von Gemälden der Vorfahren und deren Kleidung geprägt ist, stehen jetzt acht Vitrinen mit festlicher Garderobe der vergangenen Jahre. Bei der Eröffnung erlaubte die Fürstin auch Einblicke in ihre Einkaufsgewohnheiten: "Ich gehe nicht shoppen", häufig kaufe sie online ein.



Ihr Kleiderschrank sei auch nicht so üppig bestückt, wie man denken könnte: Sie habe etwa 15 Abendroben, außerdem trage sie ihre Kleidung häufig mehrmals. In der Ausstellung sind Kleider besonderer Anlässe zu sehen, etwa eine schwarze Robe zum Dinner mit Queen Elisabeth II. Die Ausstellung soll vorerst bis Winter als Teil der regulären Führung zu sehen sein. Am 28. Juli wird außerdem die Fürstin mit einer kleinen Gruppe über ihre Kleider sprechen, Anmeldung online unter www.schloss-sigmaringen.de