Sigmaringen Führung erzählt vom Eremitentum

Sigmaringen – Als Beitrag zum kreisweiten Kulturschwerpunkt „Religion und Spiritualität“ findet am Samstag, 1. Juli, um 14.30 Uhr, die Führung „Der Eremit auf dem Josefsberg“ statt, teilt das Landratsamt mit. Das Eremitentum gehört zu den ältesten Formen gottgeweihten Lebens und gilt zugleich als die früheste Form des Mönchtums in Europa. Unter dem Einfluss geistlicher und gesellschaftlicher Strömungen erlebte das durch das mystische Empfinden der inneren Einsamkeit getragene Einsiedlerdasein in der Barockzeit einen Höhepunkt. Es ist nur wenig bekannt, dass bis Ende des 18. Jahrhunderts in einem der Josefskapelle vorgebautem Häuschen ein Eremit lebte. Die Kapelle wurde 1668 nach der Zerstörung durch die Schweden wieder aufgebaut und dem heiligen Josef geweiht. Sie konnte bis 1811 sogar nur durch das dann abgebrochene Eremitenhaus betreten werden. Über die Erkenntnisse, die es zu den Eremiten auf dem Josefsberg gibt, wird die Referentin Ingrid Glückler bei ihrer Kapellenführung berichten. Die Teilnahme an der von der Katholischen Seelsorgeeinheit Sigmaringen und dem Kreiskulturforum veranstalteten Führung ist frei.