Sigmaringen Frohnstetter Laienspielgruppe führt das Stück "Döner, Durst und Dosenwurst" auf

Sie kommen sich immer wieder in die Wolle: Erkan, der machohafte Inhaber von „Sultan Döner & Pizza“ (Dieter Tommerdich, links) und die Fleischereifachverkäuferin Edeltraud (Gerlinde Tommerdich) im Gombold-Stück „Döner, Durst und Dosenwurst“.



Die Laienspielgruppe Frohnstetten hat in die gut besetzte Schmeientalhalle in Oberschmeien eingeladen, wo sie zum 25-jährigen Bestehen dieses Weihnachtstheater zum Besten gibt. Geschwätzig schwingt Edeltraud mit Friseurin Gitti den Besen, nicht ohne abwertende Worte über die Ware ihres Konkurrenten. Dieser zieht die jugendliche Kundschaft mehr an als ihr traditionelles Angebot von „Fleischkäsweckle“.



Das Stück jedenfalls bietet viel Stoff für Verwechslungen, verschmähte Liebe und einer nicht immer vorbildlichen Polizeiwachtmeisterin. Zu sehen ist die vergnügliche Posse noch am 29./30. Dezember um 20 Uhr in der Schmeientalhalle.