Sigmaringen Freibadsanierung wird mit 2,5 Millionen Euro gefördert

Bei einem Wettbewerb mit 1000 anderen Projekten gewinnt Sigmaringen, ein Bundesprogramm wird jetzt die Sanierung fördern. Das teilt der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß (CDU) mit.

Der Bund wird beinahe die Hälfte der Kosten für die Sanierung des Sigmaringer Freibads übernehmen, die Stadt erhält eine Förderung in Höhe von 2,47 Millionen Euro. Das teilt Bundestagsabgeordneter Thomas Bareiß (CDU) in einem Schreiben mit. Die Sanierungskosten werden mit 5,5 Millionen Euro angegeben. "Mit der sehr guten Projektskizze der Stadt und vielen Hintergrundgesprächen, konnten wir gemeinsam den Weg für die beachtliche Summe an Fördermitteln ebnen", sagt Bareiß.

Die Fördermittel stammen aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur", das Projekte der sozialen Infrastruktur fördert. Nahezu 1000 Projekte haben sich dort in diesem Jahr beworben und Sigmaringen gehört zu den Gewinnern. Dafür musste das Projekt Freibadsanierung bestimmte Qualitätsmerkmale erfüllen, dazu zählen etwa die Einbindung ins städtische Umfeld und die Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden. „Der Bund leistet damit nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und der Modernisierung unseres Freibads in Sigmaringen, sondern stärkt damit auch unsere Stadtentwicklung, unser kommunales Sport- und Freizeitangebot sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt!“, sagt der Bundestagsabgeordnete.

Die Sanierung des Freibads ist einer der größten Posten im diesjährigen Haushaltsplan der Stadt, der im Januar verabschiedet wurde. Das Bad wurde vor 50 Jahren erbaut und muss grundlegen saniert werden. Bareiß zählt in einer Mitteilung auf, dass der Bereich um die Becken sowie diese selbst, die Filteranlagen, das Gebäude mut Umkleide und Sanitäranlagen sowie der Kiosk sanierungsbedürftig sind. Neu gestaltet werden soll der Kinderbereich. Wann die Arbeiten beginnen werden, ist noch nicht bekannt.

Das Programm habe bereits im vergangenen Jahr eine hohe Nachfrage erfahren, 2016 wurden 56 Projekte mit einer Summe von insgesamt 140 Millionen Euro, verteilt auf drei Jahre, gefördert. Für dieses Jahr wurde das Programm auf ein Volumen von 100 Millionen Euro aufgestockt.