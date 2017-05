Sigmaringen Flüchtlinge lernen deutsche Gesetze

Migranten wird im Begegnungscafé der Erstaufnahme der Rechtsstaat vermittelt. Dieses neu gestartete Projekt geht auf richterliche Initiative zurück. Justizminister Guido Wolf begleitet aktiv die erste Unterrichtsstunde in Sigmaringen.

Sigmaringen – Öffentlicher Schulunterricht in der Erstaufnahme. Unter einem Großaufgebot von Medienvertretern haben Guido Wolf, Minister der Justiz und für Europa, zu früher Morgenstunde die erste 45-minütige Unterrichtseinheit im Einklang mit Luitgard Wiggenhauser, der Präsidentin des Landgerichts Hechingen, abgehalten. Als Übersetzerin ins Englische fungierte Andrea Huthmacher, Sprecherin des Regierungspräsidiums Tübingen.

Das neu gestartete Projekt heißt: "Richtig ankommen. Rechtsstaatsunterricht für Flüchtlinge." Etwa 25 Migranten nehmen dazu an den Tischen des ehemaligen Offiziersheims und heutigem Begegnungscafés Platz, die überwiegende Mehrheit kommt aus Schwarzafrika. Der Justizminister sieht in der Thematik einen wichtigen Beitrag, damit Integration gelingt. Wolf fordert die Zuhörerschaft auf, sich namentlich vorzustellen und sich darüber freimütig zu äußern, was ihnen hier so gefällt. Nur zögerlich reagieren die Schulbankdrücker auf seine Aufforderung und melden sich vereinzelt zu Wort. Ihre Herkunftsländer sind Gambia, Syrien und Nigeria, sie bedanken sich wie der Nigerianer Macarthur Amadu artig bei der Landesregierung für ihre freundliche Aufnahme.

Guido Wolf steigt in den Unterricht ein. Gezeigt wird die deutsche Flagge in Schwarz-Rot-Gold. "Sie steht für einen Rechtsstaat, die Einhaltung von Gesetzen wird von Gerichten überprüft. Das wichtigste Gesetz ist das Grundgesetz", erläutert der Justizminister. "Und darauf basiert unser ganzes System", pflichtet ihm die Landgerichtspräsidentin bei. Es werden weitere Landkarten der Bundesrepublik und mit Abbildung der Bundeskänder gezeigt, Grundkenntnisse darüber aus dem Auditoriums abgerufen. Wolf beschreibt das Demokratieprinzip und die Bedeutung des geheimen Wahlrechts.

Ausführlich behandeln die Vorträger auch das Gewaltmonol des Staates, von Polizei und Justiz. Es geht ihnen um die Verdeutlichung des Grundgesetzartikels Paragraf 2, "Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit." Luitgard Wiggenhauser schärft den überwiegend jungen Migranten ein, dass Gewaltausübung von Menschen untereinander nicht gestattet sei und die Familie ganz besonders geschützt werde: "Gewalt ist streng verboten. Es gibt auch keine Rache. Und es gibt keine Frage der Ehre. Ehrhaft ist derjenige, der Ruhe bewahrt", betont sie und Guido Wolf ballt dazu symbolisch die Faust, boxt sich in die andere Hand und sagt grinsend: "Not so!" Immer wieder schärfen sie den Flüchtlingen ein, dass hier die Gleichheit vor dem Gestz gelte. "Ein guter Anfang, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist, rechtsstaatliche Themen anzuschieben", begrüßt der Landtagsabgeordnete Klaus Burger die sinnvolle Veranstaltung.

Regierungspräsident Klaus Tappeser hat zuvor den Justizminister, Landespolitiker, die Landrätin Stefanie Bürkle und sämtliche Medienvertreter über die aktuelle Situation in der Sigmaringer Erstaufnahme informiert. Ihr Leiter Fabian Heilmann wird von einem Stab von 21 Mitarbeitern unterstützt. Insgesamt werden 220 Menschen in Lohn und Brot beschäftigt. Als augenblicklich größte Gruppe nannte er die Gambier. "Wir hatten heiße Zeiten in der Erstaufnahme", spielt Tappeser auf Gewalt-, Raub- und Alkoholdelikte an, die seine Crew vor wenigen Monaten schwer auf Trab gehalten hatte. "Doch in guter Zusammenarbeit mit der Polizei und örtlichen Behörden haben wir das in Griff bekommen."

Für Guido Wolf ist indes klar: "Wenn Flüchtlinge länger bleiben, sollen sie das Gastrecht genießen. Aber sie haben genauso die Pflicht, sich entsprechend einzufügen in unser Rechtssystem."