Sigmaringen Flowerballs schaffen auch Kontakte

Asylbewerber pflanzen in Sigmaringen zusammen mit Einheimischen Blumenkugeln.

Sigmaringen – Die beiden Flüchtlinge aus Afghanistan blicken ungläubig auf eine kleine Kugel. „Blumen? Da drin?“ Das Grinsen ist unübersehbar. Die Beiden fühlen sich veräppelt. Jutta Wolf vom Asylcafé „Globus“, das jeden Montag im Fidelishaus stattfindet und Stefanie Thiel, beim Caritasverband Sigmaringen auch für die Migrationsarbeit zuständig, geben sich viel Mühe, die Afghanen zu überzeugen. „Doch, doch. Da drin“, sagen sie und zeigen auf die braune Kugel, die sie einem kleinen Pappwürfel entnommen haben. Es handelt sich um eine Blumenkugel, wie sie auch die Geschäftsleute kaufen konnten, um sie an ihre Kunden weiterzugeben, so die Caritas in einer Mitteilung. Stadtrat Gerhard Stumpp, zu Gast im Asylcafé, erklärt, dass es dabei auch um die Stadtverschönerung gehe. Die Flowerballs sind mit Saatgut, Humus und Tonpulver gefüllt. Eigentlich sollen sie in bereitgestellte Pflanzgefäße gepflanzt werden. Im Asylcafé gibt es so ein Gefäß nicht. „Brauchen wir auch nicht“, lacht Stefanie Thiel. Man habe ja schließlich direkt neben dem Gebäude eine Mauer, wo Pflanzkästen drauf seien. Erde sei drin, Pflanzen aber keine. „Wer macht mit?“ fragt sie und sofort gehen ein paar Hände hoch.

Auf geht es nach draußen. Beim ersten Blick auf die Mauer wird deutlich, dass sie bewachsen ist. Nicht mir schönen Blumen, dafür mit Moos. „Wegmachen“, sagt ein Migrant aus Gambia. Die anderen Blumenaktivisten sehen das auch so. Fabio Hepp, der gerade beim Caritasverband seinen Bundesfreiwilligendienst ableistet, macht sich auf die Suche nach einem geeigneten Werkzeug. Er kommt mit Spachteln zurück. Nun wird die Mauer abgekratzt und dann kann man die Kugeln in die Erde legen. „Wie lange dauert?“ fragt jemand. Bei derzeitiger Wetterlage ist klar, dass es keine genaue Prognose geben kann. Thiel hat die rettende Idee: „Einfach jede Woche ins Café Globus kommen und schauen, ob schon was gewachsen ist.“ Einheimische und die fremde Café-Besucher finden die Idee prima. „See you next week – wir sehen uns nächste Woche", sagt der Mann aus Gambia. „Ja, tschüss“, sagen die Deutschen. Fazit: Die Flowerballs bringen nicht nur die Stadt zum Blühen, sie können auch neue Beziehungen aufblühen lassen. Zweck erfüllt.