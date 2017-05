Sigmaringen Fidelisschule bietet Einblicke

Lehrkräfte der sonderpädagogischen Einrichtung zeigen den Besuchern in Sigmaringen anschaulich, wie Lerninhalte merthodisch vermittelt werden.

Sigmaringen – Viele Besucher sind zum Tag der offenen Tür in die Fidelisschule gekommen. Sie nutzten die Gelegenheit, um sich über die Konzeption des sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zu informieren, teilt die Schule mit. Bereits auf dem Schulgelände wurden die Besucher von der Schulband mit “Musik aus der Seele“ empfangen. In den offenen Klassenzimmern präsentierten die Lehrkräfte anschaulich, in welcher Art und Weise die jeweiligen Lerninhalte methodisch auf die Lernniveaus der Schüler abgestimmt werden. Individualisierte Lernformen wie Lernwerkstätten oder die Wochenplanarbeit fanden hier ebenso ihren Raum, wie die auf Selbstständigkeit zielenden Unterrichtsprojekte im Bereich der Verkehrserziehung oder der Fahrradausbildung. Ganzheitliche Lernangebote im Zusammenhang mit dem Schulgarten, der Schülerbücherei oder des schuleigenen Fitnessstudios boten den Besuchern Einblicke in die Förderung kognitiver aber auch persönlichkeitsrelevanter und emotional-kognitiver Kompetenzen. Die kooperativen Außenklassen an der Sophie-Scholl-Schule in Krauchenwies und an der Grundschule in Laiz präsentierten projektorientierte Lernangebote, die im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts mit Regelschülern thematisiert wurden. Darüber hinaus konnten sich die Besucher anhand vielfältiger Präsentationen über die differenzierte Vorbereitung der Schüler im Übergang von der Schule in den Beruf im Rahmen der Konzeption der Berufsschulstufe und der Berufsvorbereitenden Einrichtung (BVE) ein Bild machen.

Verschiedene Mitmachaktionen wie die Ausstellung zum Bereich der Unterstützten Kommunikation, die Bastelaktion zum Kunstprojekt “Hundertwasser“ der Grundstufe, die Wahrnehmungsspiele mit Schwarzlicht im Snoezelraum, der Barfußparcour im Matschraum oder die von Schüler der Kooperationsschule in Krauchenwies angebotenen Spielstraße komplettierten das Angebot. Die Vielfalt der Lernwege und die engagierte Förderung der Schüler durch differenzierte Lernformen verdeutlichte den Besuchern mehr als eindrücklich, dass das Leitbild der Fidelisschule: “Leben lernen in Bewegung“ in besonderer Weise gelebt wird, so die Schule.